Головна Світ Політика
search button user button menu button

Донька Кеннеді попросила Сенат відхилити кандидатуру її кузена на посаду міністра

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Донька Кеннеді попросила Сенат відхилити кандидатуру її кузена на посаду міністра
Роберт Кеннеді-молодший припинив свою президентську кампанію на користь Трампа
фото з відкритих джерел

Керолайн Кеннеді назвала свого двоюрідного брата «залежним від уваги та влади хижаком» 

Донька 35-го президента США Керолайн Кеннеді закликала сенаторів відхилити кандидатуру її двоюрідного брата Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я і соціальних служб. Про це повідомляє CNN.

Керолайн Кеннеді заявила про тривожну поведінку свого кузена, свідком якої вона була протягом багатьох років, звинувачуючи його в лицемірних поглядах на вакцини і «залежність від уваги і влади».

«Я знаю Боббі все своє життя. Не дивно, що він тримає хижих птахів як домашніх улюбленців, адже сам Боббі – хижак», – каже вона.

За словами доньки президента Кеннеді, багато років тому її двоюрідний «брат клав курчат і мишей у блендер, щоб згодувати своїм птахам».

«Я бачила, як його молодші брати і двоюрідні брати йшли за ним шляхом наркозалежності. Його підвал, гараж, кімната в гуртожитку завжди були центром подій, де можна було придбати наркотики, і він любив хизуватися тим, як кладе курчат і мишей у блендер, щоб згодувати їх своїм яструбам. Часто це була збочена сцена відчаю і насильства», – розповіла вона.

Крім того, Керолайн Кеннеді звинуватила політика в подвійних стандартах і заявила, що той отримує фінансову вигоду від свого скептицизму щодо вакцин.

«Хоча він може заохочувати молоде покоління відвідувати зустрічі анонімних алкоголіків, Боббі залежний від уваги та влади. Боббі живиться відчаєм батьків хворих дітей, вакцинуючи власних дітей і створюючи послідовників, лицемірно відмовляючи інших батьків від вакцинації своїх дітей», – сказала вона.

Керолайн Кеннеді додала, що їй було непросто зберігати мовчання під час невдалої президентської кампанії її двоюрідного брата.

«Боббі продовжує відхрещуватися від вбивства мого батька і свого власного батька. Для мене незбагненно, що хтось, хто готовий використовувати власні болючі сімейні трагедії для піару, буде відповідати за питання життя і смерті Америки», – продовжила Керолайн Кеннеді.

Зазначається, що члени легендарної сім'ї демократів і раніше не підтримували позицію Кеннеді-молодшого, водночас родина Кеннеді здебільшого уникала його президентської кампанії.

«Останніми днями стало зрозуміло, що Кеннеді-молодшому доведеться переконувати невпевнених республіканців, щоб отримати роботу в адміністрації Трампа, оскільки ключові сенатори від Республіканської партії хочуть отримати публічні зобов'язання з таких питань, як аборти та вакцини, перш ніж обіцяти свою підтримку. Протягом останнього місяця він зустрічався з сенаторами по обидва боки проходу, намагаючись донести свою позицію безпосередньо до них за зачиненими дверима», – пише CNN.

Раніше Роберт Кеннеді-молодший заявив, що погодився б очолити Центральне розвідувальне управління в адміністрації Дональда Трампа.

До слова, сенат Конгресу США під час фінального голосування затвердив кандидатуру Піта Геґсета на посаду міністра оборони США. 44-річний Геґсет є ветераном американської армії, бойовим офіцером Національної гвардії.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп президент США Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України з хокею сенсаційно здобула бронзу Універсіади
Збірна України з хокею сенсаційно здобула бронзу Універсіади
22 сiчня, 19:16
Прем'єр-міністр Гренландії Муте Б. Егеде
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
22 сiчня, 04:44
Сенат Конгресу США затвердив Марко Рубіо на посаді Державного секретаря
Сенат схвалив кандидатуру держсекретаря США
21 сiчня, 02:20
Володимир та Олена Зеленські поспілкувалися з пораненими воїнами та медиками, які допомагають їм відновлюватися
Президент і перша леді відвідали поранених воїнів
19 сiчня, 20:57
Байден продовжує підписувати дкументи у останні дні свого президенства
Байден готує неприємний сюрприз до інавгурації Трампа – Washington Post
17 сiчня, 11:27
Маєток розташований у Малібу. Він триповерховий, вартістю $9 млн
На узбережжі Каліфорнії під час пожеж дивом вцілів будинок
13 сiчня, 16:40
Полонений зауважив, що не знав, що воює проти України
Полонений боєць із Північної Кореї заявив, що хоче жити в Україні
12 сiчня, 20:44
Володимир Зеленський та Серджо Маттарелла
Зеленський зустрівся з президентом Італії
10 сiчня, 13:30
Президент України привітав польського прем'єра (ліворуч) з початком головування в Євросоюзі
Зеленський розповів про очікування від головування Польщі в ЄС
1 сiчня, 19:19

Політика

Британська розвідка показала наслідки ударів по нафтобазі в Енгельсі (фото)
Британська розвідка показала наслідки ударів по нафтобазі в Енгельсі (фото)
Донька Кеннеді попросила Сенат відхилити кандидатуру її кузена на посаду міністра
Донька Кеннеді попросила Сенат відхилити кандидатуру її кузена на посаду міністра
Пентагон призначив розслідування проти генерала Міллі
Пентагон призначив розслідування проти генерала Міллі
Генштаб підтвердив ураження Нижегородського НПЗ
Генштаб підтвердив ураження Нижегородського НПЗ
У Європі знайшли спосіб прискорити вступ України до ЄС
У Європі знайшли спосіб прискорити вступ України до ЄС
Держсекретар США послабив наказ про замороження всієї іноземної допомоги – CNN
Держсекретар США послабив наказ про замороження всієї іноземної допомоги – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
101K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
82K
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
18K
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
14K
Як купити квартиру понад офіційні заробітки? Лікарка Харківського МСЕК показала майстерклас

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua