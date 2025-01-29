Донька Кеннеді попросила Сенат відхилити кандидатуру її кузена на посаду міністра

Керолайн Кеннеді назвала свого двоюрідного брата «залежним від уваги та влади хижаком»

Донька 35-го президента США Керолайн Кеннеді закликала сенаторів відхилити кандидатуру її двоюрідного брата Роберта Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров'я і соціальних служб. Про це повідомляє CNN.

Керолайн Кеннеді заявила про тривожну поведінку свого кузена, свідком якої вона була протягом багатьох років, звинувачуючи його в лицемірних поглядах на вакцини і «залежність від уваги і влади».

«Я знаю Боббі все своє життя. Не дивно, що він тримає хижих птахів як домашніх улюбленців, адже сам Боббі – хижак», – каже вона.

За словами доньки президента Кеннеді, багато років тому її двоюрідний «брат клав курчат і мишей у блендер, щоб згодувати своїм птахам».

«Я бачила, як його молодші брати і двоюрідні брати йшли за ним шляхом наркозалежності. Його підвал, гараж, кімната в гуртожитку завжди були центром подій, де можна було придбати наркотики, і він любив хизуватися тим, як кладе курчат і мишей у блендер, щоб згодувати їх своїм яструбам. Часто це була збочена сцена відчаю і насильства», – розповіла вона.

Крім того, Керолайн Кеннеді звинуватила політика в подвійних стандартах і заявила, що той отримує фінансову вигоду від свого скептицизму щодо вакцин.

«Хоча він може заохочувати молоде покоління відвідувати зустрічі анонімних алкоголіків, Боббі залежний від уваги та влади. Боббі живиться відчаєм батьків хворих дітей, вакцинуючи власних дітей і створюючи послідовників, лицемірно відмовляючи інших батьків від вакцинації своїх дітей», – сказала вона.

Керолайн Кеннеді додала, що їй було непросто зберігати мовчання під час невдалої президентської кампанії її двоюрідного брата.

«Боббі продовжує відхрещуватися від вбивства мого батька і свого власного батька. Для мене незбагненно, що хтось, хто готовий використовувати власні болючі сімейні трагедії для піару, буде відповідати за питання життя і смерті Америки», – продовжила Керолайн Кеннеді.

Зазначається, що члени легендарної сім'ї демократів і раніше не підтримували позицію Кеннеді-молодшого, водночас родина Кеннеді здебільшого уникала його президентської кампанії.

«Останніми днями стало зрозуміло, що Кеннеді-молодшому доведеться переконувати невпевнених республіканців, щоб отримати роботу в адміністрації Трампа, оскільки ключові сенатори від Республіканської партії хочуть отримати публічні зобов'язання з таких питань, як аборти та вакцини, перш ніж обіцяти свою підтримку. Протягом останнього місяця він зустрічався з сенаторами по обидва боки проходу, намагаючись донести свою позицію безпосередньо до них за зачиненими дверима», – пише CNN.

Раніше Роберт Кеннеді-молодший заявив, що погодився б очолити Центральне розвідувальне управління в адміністрації Дональда Трампа.

До слова, сенат Конгресу США під час фінального голосування затвердив кандидатуру Піта Геґсета на посаду міністра оборони США. 44-річний Геґсет є ветераном американської армії, бойовим офіцером Національної гвардії.