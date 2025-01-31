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Втрати ворога станом на 31 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 31 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9893 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1670 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 31 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 31 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 31 січня втратила

  • особового складу – близько 837610 (+1670) осіб,
  • танків – 9893 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 20631 (+17) од,
  • артилерійських систем – 22445 (+33) од,
  • РСЗВ – 1265 (+1) од,
  • засоби ППО – 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 23573 (+63),
  • крилаті ракети – 3054 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35552 (+101) од,
  • спеціальна техніка – 3726 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 31 січня
Втрати ворога станом на ранок 31 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 31 січня

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 31 січня
Активність флоту окупантів станом на 31 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1073-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти втрати Генштаб росія Україна

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