Втрати ворога станом на 31 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1670 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 31 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 31 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 31 січня втратила:
- особового складу – близько 837610 (+1670) осіб,
- танків – 9893 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 20631 (+17) од,
- артилерійських систем – 22445 (+33) од,
- РСЗВ – 1265 (+1) од,
- засоби ППО – 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23573 (+63),
- крилаті ракети – 3054 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35552 (+101) од,
- спеціальна техніка – 3726 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 31 січня
- У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1073-й день повномасштабної війни в Україні.
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