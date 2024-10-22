Ліквідація МСЕК: президент розповів деталі

Рішення РНБО передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності

Система медико-соціальних експертних комісій має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За словами очільника України, є сотні фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. Як зазначив Зеленський, з усім цим треба ретельно та оперативно розібратися.

«Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв’язкам. Але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. Часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК», – зазначив він.

Зеленський наголосив, що рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності.

«Була доповідь на РНБО голови Служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок і розслідувань, які вже тривають. Були, на жаль, дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я України та міністра соціальної політики України. Окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади. Сьогодні ж на РНБО обговорили також ситуацію в органах прокуратури України. За підсумками цієї розмови генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення», – додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв системне та кадрове реагування після скандалів з МСЕК. Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів.

Так, Рада національної безпеки і оборони визначила перелік рішень, які повернуть справедливість у роботу медично-соціальних експертних комісій. Зокрема, президент України вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.