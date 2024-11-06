Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський передав частину повноважень Держпраці іншим органам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський передав частину повноважень Держпраці іншим органам
Закон передбачає передання повноважень з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів від Держпраці до сервісних центрів МВС
фото з відкритих джерел

Частину повноважень Держпраці отримали МВС та Держпродспоживслужба

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9219, який передбачає позбавлення Державної служби з питань праці низки повноважень. Про це йдеться в картці законопроєкту.

Документ вносить зміни до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

Закон передбачає передання повноважень з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів, іншої технологічної техніки (бульдозери, навантажувачі, дорожньо-будівельні машини тощо) від Держпраці до сервісних центрів МВС.

Держпраці також позбавляється функції контролю за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії). Цю функцію було передано до Держпродспоживслужби.

Крім цього, Держпраці позбавлено повноважень проводити технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9219 у другому читанні 8 жовтня.

Як повідомлялося, станом на червень 2024 року відбувся відтік 158 тис. чиновників. Наразі вільними є понад 34,8 тис. вакансій у держслужбі.

До слова, голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина розповіла в інтерв'ю «Главкому», що працівники Мінфіну, Мінекономіки, Мін’юсту, Мінцифри отримують вищі зарплати у порівняні з іншими міністерствами. Однак такий розподіл суперечить концепції реформи, що полягає у тому, аби однакові функції в різних міністерствах оплачувалися на рівних умовах.

Читайте також:

Теги: Держслужба праці Володимир Зеленський закон МВС Держпродспоживслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський на зустрічі з журналістами, 21 жовтня 2024 р.
Зеленський пояснив, що для нього стане завершенням гарячої фази війни
22 жовтня, 14:32
Понад 2 млн реєстраційних операцій із транспортними засобами здійснили сервісні центри МВС
Українці зареєстрували два мільйони автомобілів за рік
22 жовтня, 14:18
Глава держави визнав, що партнери хотіли б, щоб в Україні зменшили призовний вік
Мобілізації з 18 років не передбачається, хоча партнери хотіли б цього, – Зеленський
18 жовтня, 19:01
Президент України наголосив, що МВС представило заходи реагування на російські обстріли й оперативне відновлення обʼєктів після них
Зеленський провів енергетичну Ставку та розповів про захист інфраструктури взимку
15 жовтня, 17:15
Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня
Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку до України – Bild
13 жовтня, 10:36
Останні новини 13 жовтня
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
13 жовтня, 07:00
Зеленський представить українцям План перемоги
Зеленський представить План перемоги для українців вже в найближчі дні – Подоляк
12 жовтня, 22:07
Візит Зеленського до Німеччини, кадрові зміни в уряді. Головне за 11 жовтня
Візит Зеленського до Німеччини, кадрові зміни в уряді. Головне за 11 жовтня
11 жовтня, 21:00
Кіт Ларрі живе у резиденції британського уряду
Хто потішив Зеленського у резиденції Стармера на Даунінг-стріт – фото
11 жовтня, 20:55

Політика

Зеленський передав частину повноважень Держпраці іншим органам
Зеленський передав частину повноважень Держпраці іншим органам
Нові напрямки, відеокамери. Підготовка мобілізованих відбуватиметься по-новому
Нові напрямки, відеокамери. Підготовка мобілізованих відбуватиметься по-новому
Депутати пропонують державі оплачувати те, що в неї було... вкрадено? Законопроєкт, який шокує
Депутати пропонують державі оплачувати те, що в неї було... вкрадено? Законопроєкт, який шокує
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклерк Кабміну, який 15 років шпигував проти України, обмінявся до РФ
Ексклерк Кабміну, який 15 років шпигував проти України, обмінявся до РФ
Польський віцепрем'єр заявив, що Україна втягує Польщу у війну. Реакція МЗС
Польський віцепрем'єр заявив, що Україна втягує Польщу у війну. Реакція МЗС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
51K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
17K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
14K
Вибори в США. Онлайн результати на карті

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua