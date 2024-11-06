Зеленський передав частину повноважень Держпраці іншим органам

Закон передбачає передання повноважень з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів від Держпраці до сервісних центрів МВС

Частину повноважень Держпраці отримали МВС та Держпродспоживслужба

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9219, який передбачає позбавлення Державної служби з питань праці низки повноважень. Про це йдеться в картці законопроєкту.

Документ вносить зміни до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

Закон передбачає передання повноважень з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів, іншої технологічної техніки (бульдозери, навантажувачі, дорожньо-будівельні машини тощо) від Держпраці до сервісних центрів МВС.

Держпраці також позбавляється функції контролю за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії). Цю функцію було передано до Держпродспоживслужби.

Крім цього, Держпраці позбавлено повноважень проводити технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9219 у другому читанні 8 жовтня.

Як повідомлялося, станом на червень 2024 року відбувся відтік 158 тис. чиновників. Наразі вільними є понад 34,8 тис. вакансій у держслужбі.

До слова, голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина розповіла в інтерв'ю «Главкому», що працівники Мінфіну, Мінекономіки, Мін’юсту, Мінцифри отримують вищі зарплати у порівняні з іншими міністерствами. Однак такий розподіл суперечить концепції реформи, що полягає у тому, аби однакові функції в різних міністерствах оплачувалися на рівних умовах.