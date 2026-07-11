Зеленський звернувся до партнерів: очікуємо виконання обіцянок щодо Patriot

Президент: Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей

Уночі РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Більшість цілей захисникам вдалося збити, але не балістику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

«Одинадцять людей поранено у Києві під час нічної російської атаки, серед них дитина. Ще до оголошення повітряної тривоги були влучання по цивільній інфраструктурі. На місцях працюють оперативні служби: житлові будинки, офіси, богословська семінарія були пошкоджені у столиці. Триває ліквідація наслідків обстрілу і в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях», – зауважив президент.

За словами Зеленського, Росія застосувала проти України протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина – балістичні. «Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити, але не балістику», – підкреслив глава України.

«Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостях щодо ліцензій на «петріоти» та спільного європейського проєкту антибалістики. Зараз завдання номер один для всіх наших інституцій – забезпечити це», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Також унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами.