Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський звернувся до партнерів: очікуємо виконання обіцянок щодо Patriot

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський звернувся до партнерів: очікуємо виконання обіцянок щодо Patriot
Наслідки російського удару по Києву 11 липня
фото: ДСНС Києва

Президент: Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей

Уночі РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Більшість цілей захисникам вдалося збити, але не балістику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

«Одинадцять людей поранено у Києві під час нічної російської атаки, серед них дитина. Ще до оголошення повітряної тривоги були влучання по цивільній інфраструктурі. На місцях працюють оперативні служби: житлові будинки, офіси, богословська семінарія були пошкоджені у столиці. Триває ліквідація наслідків обстрілу і в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях», – зауважив президент.

За словами Зеленського, Росія застосувала проти України протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина – балістичні. «Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити, але не балістику», – підкреслив глава України.

«Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостях щодо ліцензій на «петріоти» та спільного європейського проєкту антибалістики. Зараз завдання номер один для всіх наших інституцій – забезпечити це», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Також унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами.

Читайте також:

Теги: Київ війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новобранці 118-ї окремої механізованої бригади тренуються поблизу лінії фронту, Запорізька область, квітень 2026 року
Що передбачає армійська реформа та як її оцінюють військові?
19 червня, 15:00
Наслідки ворожого удару по Києву 15 червня 2026 року
Після російського удару по Успенському собору є ризик обвалу – директор заповідника (фото)
15 червня, 11:01
Кремль змушений масово відправляти на передову зовсім юних хлопців
Старші закінчилися. Стало відомо, кого тепер Росія шле на «м'ясні штурми»
14 червня, 19:15
Володимир Зеленський поділився подробицями життя своїх дітей під час війни. Діти президента не з'являються на публіці, тому актуальних світлин 21-річної Олександи та 13-річного Кирила немає
«Під обстрілами, як усі». Зеленський розказав про своїх дітей
22 червня, 19:16
Зеленський запевнив, що Україні відомо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і на війну
Зеленський знову висунув Білорусі ультиматум
20 червня, 20:58
ДТП на вулиці Архітектора Вербицького
У Києві легковик зіткнувся з вантажівкою, водій у реанімації (фото)
26 червня, 18:08
Другий санкційний пакет містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують збройну агресію Росії
Україна запровадила санкції проти колаборантів
26 червня, 16:44
Мінісквер, створений у Подільському районі, гармонійно вписався в архітектуру міста
Зелена зона замість кіосків: як змінився простір біля метро «Тараса Шевченка» (фото)
29 червня, 18:28
Наслідки російського удару по Київщині 6 липня
Через російську атаку Боярка та Вишневе залишилися без світла
6 липня, 11:44

Політика

Зеленський звернувся до партнерів: очікуємо виконання обіцянок щодо Patriot
Зеленський звернувся до партнерів: очікуємо виконання обіцянок щодо Patriot
Супутники зафіксували уражені танкери РФ в Азовському морі: оприлюднені знімки
Супутники зафіксували уражені танкери РФ в Азовському морі: оприлюднені знімки
«Порошенко стояковий!»: мережа відреагувала на заяву експрезидента
«Порошенко стояковий!»: мережа відреагувала на заяву експрезидента
Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій
Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій
Відновлення авіасполучення: уряд затвердив два стратегічні рішення
Відновлення авіасполучення: уряд затвердив два стратегічні рішення
Названо народних депутатів із найбільшими доходами за 2025 рік
Названо народних депутатів із найбільшими доходами за 2025 рік

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
50K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua