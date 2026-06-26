У Києві легковик зіткнувся з вантажівкою, водій у реанімації (фото)

На місці аварії працюють рятувальники ДСНС, медики швидкої допомоги та правоохоронці

У Дарницькому районі столиці сталася ще одна серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного транспорту. На вулиці Архітектора Вербицького легковий автомобіль на швидкості влетів під фуру. Про це повідомляють очевидці у столичних пабліках, публікуючи кадр з місця події, інформує «Главком».

Рятувальники деблокували водія авто фото: соцмережі

Передня частина автівки повністю знищена фото: соцмережі

На фото видно, що передня частина легковика темного кольору повністю залетіла під причеп вантажівки. Удар був такої сили, що водія довелося деблокувати. Наразі потерпілого у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення однієї з київських лікарень.

ДТП на вулиці Архітектора Вербицького фото: соцмережі

На місці аварії працюють рятувальники ДСНС, медики швидкої допомоги та правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Зазначимо, що це вже друга важка аварія з великогабаритним транспортом у Дарницькому районі за сьогодні. Раніше на Бориспільському шосе сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів Mercedes, унаслідок якої загинули двоє людей.

Трагічна подія сталася сьогодні, 26 червня, близько 11:40. За попередніми даними правоохоронців, 60-річний водій однієї з вантажівок зупинився на дорозі через технічну несправність і перебував під машиною, виконуючи ремонтні роботи. У цей момент 37-річний керманич іншого вантажного автомобіля Mercedes, який рухався у попутному напрямку, не помітив зупинений транспортний засіб та врізався в нього. В результаті зіткнення фура Mercedes зрушила з місця і задавила власного водія. Від потужного удару припарковану вантажівку відкинуло вперед, і вона переїхала свого керманича. Обидва чоловіки від отриманих травм померли на місці події до приїзду медиків.