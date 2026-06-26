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Україна запровадила санкції проти колаборантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна запровадила санкції проти колаборантів
Другий санкційний пакет містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують збройну агресію Росії
фото: Офіс президента

Продовжено санкції проти компаній та їхніх засновників, які виробляють і модернізують російську вогнепальну зброю

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський військово-промисловий комплекс, та запровадження санкцій проти зрадників-колаборантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що перше рішення стосується продовження санкцій проти компаній та їхніх засновників, які виробляють і модернізують російську вогнепальну зброю, створюють дрони та системи обміну даними для окупантів, здійснюють метеорологічне й інформаційно-технічне забезпечення російської авіації.

Водночас другий санкційний пакет містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують збройну агресію Росії та служать РФ на тимчасово окупованих територіях. Серед них – так звані міністри, депутати, судді. Зокрема, директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка допомагала викрадати й незаконно переміщувати дітей із тимчасово окупованих територій Донеччини до Росії.

Також – керівник агрофірми «Мир» Іван Доценко, що закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу, і підприємство «Союзметалсервіс», яке забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини.

«Кожен, хто допомагає Росії вести війну проти України – на полі бою, в кабінетах окупаційних адміністрацій чи в інформаційному просторі, – повинен бути готовим до нових санкцій. Санкційний тиск на таких осіб лише зростатиме як в Україні, так і в інших країнах світу», – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Додається, що усю відповідну інформацію Україна передасть партнерам для подальшої роботи над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях.

До слова, Франція та Італія висловили застереження щодо окремих положень нового, 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Зокрема, Париж і Рим не підтримали запропонований механізм заборони на в'їзд до ЄС для колишніх російських військовослужбовців.

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Теги: Володимир Зеленський санкції росія росіяни Офіс президента

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