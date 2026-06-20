Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський знову висунув Білорусі ультиматум

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський знову висунув Білорусі ультиматум
Зеленський запевнив, що Україні відомо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і на війну
фото: Офіс президента

Президент виступив з різким попередженням до режиму Лукашенка і наголосив на неприпустимості будь-якої допомоги російській армії

Президент Володимир Зеленський знову виступив із попередженням до білоруської влади. Як інформує «Главком», про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні за 20 червня.

За словами Зеленського, Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росією у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків.

Проте Україна зафіксувала, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по українській території. Йдеться про чотири ретранслятори у Гомельській та Брестській областях.

«Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській та Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці – по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання», – висунув ультиматум Зеленський.

Також він запевнив, що Україні відомо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і на війну.

«Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї – для бронетехніки, для ракетних систем, – і також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, – це все втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події», – сказав президент.

За його даними, загалом тільки за січень-травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, а дизеля – утричі.

«На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки: мир має наближатись, і Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти, проти цієї війни», – підсумував Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський поставив Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною. Глава України додав, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну, і той «розуміє, що Україна буде відповідати».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив за повне ядерне роззброєння всіх держав світу та запевнив, що Білорусь не вступить у війну проти України. Також він попросив вибачення у Зеленського.

Читайте також:

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська ракета «Фламінго» отримала шанс на контракт у Німеччині
Український ВПК наблизився до великого оборонного контракту в Європі
Вчора, 16:55
Під час поїздки на зруйновану Трипільську ТЕС у травні Дмитро Наталуха (перший справа) пообіцяв, що держава спробує відновити підприємство
«Стовідсоткова мішень». Голова Фонду держмайна пояснив, чому зараз неможливо приватизувати «Центренерго»
Вчора, 16:14
Путін втрачає підтримку та ресурси
Військовий експерт назвав п'ять напрямків, де Путін програв війну
17 червня, 19:18
Кая Каллас зробила заяву про вступ України до ЄС
Каллас заявила, що Україна в ЄС зробить Європу сильнішою
15 червня, 20:19
Путін та Трамп зустрілися в Анкориджі у серпні 2025 року
Путін поговорив з Трампом про те, як він продовжить війну
15 червня, 11:41
Замість нових армій ЄС необхідно чіткіше розподілити ролі між наявними форматами та розвивати вже існуючі механізми
Глава дипломатії ЄС відкинула ідею єдиної армії Євросоюзу
9 червня, 02:36
Європа вклала рекордні кошти у безпілотники для України
Союзники України змінили підхід до військової допомоги
8 червня, 08:13
Президент нагадав, що міжнародне гуманітарне право гарантує дітям статус некомбатантів і широкий захист
Зеленський: Росія перетворює викрадених українських дітей на солдатів
1 червня, 00:39
Зеленський попередив громадян про небезпеку
Є дані розвідок. Зеленський попередив про масований обстріл
29 травня, 14:46

Політика

Зеленський знову висунув Білорусі ультиматум
Зеленський знову висунув Білорусі ультиматум
Залишився лише Порошенко. Ющенко також відмовився від польського ордена Білого Орла
Залишився лише Порошенко. Ющенко також відмовився від польського ордена Білого Орла
«Я не маю іншого вибору». Кучма слідом за Зеленським відмовився від польського ордена
«Я не маю іншого вибору». Кучма слідом за Зеленським відмовився від польського ордена
Зеленський відправив свій Орден Білого Орла президенту Польщі
Зеленський відправив свій Орден Білого Орла президенту Польщі
Орбан колись сам закликав прийняти Україну до ЄС, – прем'єр-міністр Угорщини
Орбан колись сам закликав прийняти Україну до ЄС, – прем'єр-міністр Угорщини
Бойовики атакували головний аеропорт Нігеру: загинули 35 людей
Бойовики атакували головний аеропорт Нігеру: загинули 35 людей

Новини

В Україні без опадів: погода на 20 червня
Сьогодні, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua