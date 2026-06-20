Зеленський знову висунув Білорусі ультиматум

Зеленський запевнив, що Україні відомо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і на війну

Президент виступив з різким попередженням до режиму Лукашенка і наголосив на неприпустимості будь-якої допомоги російській армії

Президент Володимир Зеленський знову виступив із попередженням до білоруської влади. Як інформує «Главком», про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні за 20 червня.

За словами Зеленського, Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росією у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків.

Проте Україна зафіксувала, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по українській території. Йдеться про чотири ретранслятори у Гомельській та Брестській областях.

«Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській та Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці – по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання», – висунув ультиматум Зеленський.

Також він запевнив, що Україні відомо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і на війну.

«Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї – для бронетехніки, для ракетних систем, – і також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, – це все втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події», – сказав президент.

За його даними, загалом тільки за січень-травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, а дизеля – утричі.

«На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки: мир має наближатись, і Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти, проти цієї війни», – підсумував Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський поставив Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною. Глава України додав, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну, і той «розуміє, що Україна буде відповідати».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив за повне ядерне роззброєння всіх держав світу та запевнив, що Білорусь не вступить у війну проти України. Також він попросив вибачення у Зеленського.