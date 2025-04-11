Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії і Норвегії

У Міністерстві оборони Британії підкреслили, що країна залишається відданою підтримці України

Велика Британія та Норвегія спільно профінансують новий пакет військової допомоги Україні на суму $580 млн (450 млн фунтів стерлінгів), який передбачає масову доставку безпілотників на фронт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії та агентство Bloomberg.

Офіційне оголошення про виділення коштів очікується в п’ятницю під час зустрічі партнерів України, що відбудеться в Брюсселі під головуванням Сполученого Королівства та Німеччини.

Як зазначили у британському оборонному відомстві, йдеться про прискорену передачу Україні дронів від першої особи (FPV-дронів). Також фінансування покриє ремонт і технічне обслуговування техніки та обладнання українських військових, включно з радарними системами й протитанковими мінами.

Безпілотники для української армії закуповуватимуться як у британських, так і в українських виробників. Додатково передбачено підтримку технічного обслуговування транспорту та обладнання ЗСУ.

Пакет допомоги оголошено в той час, коли міністр оборони Великої Британії Джон Гілі бере участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий формат «Рамштайн») разом із німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом.

Гілі підкреслив, що робота цієї групи є «життєво важливою» для того, щоб Україна отримала найсильнішу можливу позицію та щоб посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна задля припинення війни.

У Міністерстві оборони Британії додали, що країна залишається відданою підтримці України, цьогоріч збільшивши обсяги допомоги до рекордних 4,5 млрд фунтів стерлінгів (приблизно $5,8 млрд). Там наголосили, що така підтримка має ключове значення не лише для України, а й для безпеки всієї Європи.

Минулого місяця прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував історичну угоду на 1,6 млрд фунтів, у межах якої Україна отримає понад 5 тис ракет протиповітряної оборони.

Загалом, за останній рік Велика Британія надала Україні близько 400 одиниць різного озброєння. Зокрема:

12 лютого 2025 року було оголошено про пакет на 150 млн фунтів, який включав дрони, танки та системи ППО;

19 грудня 2024 року – про підтримку на 225 млн фунтів, що передбачала передачу безпілотників, човнів та боєприпасів;

6 вересня 2024 року – про постачання 650 легких багатоцільових ракет.

Нагадаємо, Велика Британія розіслала країнам Європи план створення «наднаціональної» фінансової установи, яка б централізовано закуповувала військову техніку, накопичувала запаси зброї та сприяла фінансуванню переозброєння на континенті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що даний фонд міг би залучати фінансування на ринках на вигідних умовах і підтримувати витрати на оборону. Крім того, план передбачає як надання кредитів на військові проєкти, так і безпосереднє придбання техніки для створення спільних стратегічних запасів.