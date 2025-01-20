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Криптовалюта від Трампа. Що про неї відомо і чому вона спричинила ажіотаж

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Криптовалюта від Трампа. Що про неї відомо і чому вона спричинила ажіотаж
Деякі експерти вже звинуватили Трампа в тому, що таким чином він наживається на президентстві
фото: x.com/realDonaldTrump

За понад добу криптовалюта $Trump стала 19-ю найбільшою цифровою валютою

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про створення власної криптовалюти – мем-коїна $Trump. Він планує запустити його у день інавгурації, 20 січня. Вже після заяви політика ринкова капіталізація криптовалюти за лічені години злетіла до кількох мільярдів доларів.

Створення координується компанією CIC Digital LLC, філією організації Trump, яка раніше продавала взуття та парфуми під брендом Trump. «Главком» пояснює, що таке мем-коїн, як ідею Трампа розкритикували спеціалісти, та чи вигідними є інвестиції у цю валюту.

Що таке мем-коїн?

Мемкоїн – криптовалюта, створена на основі мемів (зокрема інтернет-мемів), або має іншу жартівливу характеристику. Зростання популярності мемкоїнів може свідчити про новий тренд у криптовалютному світі. Хоча більшість з них вважаються спекулятивними інструментами, їхня здатність привертати увагу та забезпечувати прибуток робить їх привабливими для інвесторів.

Як і в будь-яких інвестиціях, інвестування в мем-коїни має свої ризики. Ці криптовалюти дуже волатильні, їх вартість може сильно коливатися, тобто можна втратити всі свої інвестиції миттєво. До того ж оскільки більшість мем-коїнів створюються як жарт чи соціальний експеримент, вони можуть не забезпечувати високий рівень безпеки та надійності.

Мем-коїн $Trump: що вже відомо

Протягом перших трьох годин ринкова капіталізація Trump сягнула $8 млрд, а до 19 січня 2025 року показник сягнув $12,8 млрд. За понад добу криптовалюта $Trump стала 19-ю найбільшою цифровою валютою. Вранці 20 січня історичний максимум вартості мемкоїна перевищив позначку в $70.

CIC Digital LLC і компанія Fight Fight Fight LLC, заснована в Делавері на початку цього місяця, володіють 80% токенів (цифровими сертифікатами, що гарантують зобов'язання компанії перед її власником, аналог акцій біржі в криптовалютному світі – «Главком»). Однак незрозуміло, скільки грошей Трамп може заробити на цьому підприємстві.

«Мій новий офіційний мем Трампа тут! Настав час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: перемогу!», – написав Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social, коли оголосив про мем-коіни ввечері, 17 січня.

Криптовалюта від Трампа. Що про неї відомо і чому вона спричинила ажіотаж фото 1
скриншот: x.com/realDonaldTrump

Близько 200 млн цифрових токенів було вже випущено, а ще 800 млн буде випущено протягом наступних трьох років, повідомляє веб-сайт криптовалюти. «Цей мем Трампа вшановує лідера, який не відступає, попри труднощі», – йдеться на сайті.

Але повідомлення також містить застереження про те, що коін «не призначений бути об'єктом» інвестиційної можливості чи цінного паперу, «не є політичним» та «не має нічого спільного з будь-якою політичною кампанією, політичним офісом чи державним агентством».

Як купити валюту?

Мемкоїн можна придбати через брокерів або біржі, як і інші криптовалюти. Спочатку треба створити і підтвердити обліковий запис на платформі, яка підтримує $Trump. А потім внести гроші, щоб завершити транзакцію після верифікації.

Ось такий вигляд купівля має на сайтах для купівлі. Прикметно, що ціни можуть різнитися.

Криптовалюта від Трампа. Що про неї відомо і чому вона спричинила ажіотаж фото 2
скриншот: cex.io
Криптовалюта від Трампа. Що про неї відомо і чому вона спричинила ажіотаж фото 3
скриншот: binance.com

Критика валюти Трампа

Деякі експерти вже звинуватили Трампа в тому, що таким чином він наживається на президентстві. «Трамп володіє 80% акцій і призначає запуск за кілька годин до інавгурації – це грабіжництво, і багато хто, ймовірно, постраждає від цього», – сказав Нік Томаїно, венчурний криптоінвестор, у пості в соціальних мережах.

Такі цифрові токени сумно відомі тим, що спекулянти використовують ажіотаж, щоб підвищити вартість перед продажем на вершині ринку, залишаючи тим, хто запізнюється, підраховувати свої втрати під час падіння ціни.

Інвестори в криптовалюту сподіваються, що адміністрація Трампа сприятиме розвитку індустрії.

$Melania – криптовалюта від дружини Трампа

Дружина Дональда Трампа Меланія вирішила не пасти задніх, і теж запустити власну криптовалюту $Melania за аналогією з мемкоіном $Trump.

Про запуск криптовалюти Меланія Трамп повідомила Truth Social. За даними майданчика CoinMarketCap, один мемкоін Меланії зараз можна купити за $0,03.

«Схоже, що криптовалюта стає сімейним бізнесом», – написав інфлюенсер Маріо Навфал.

Раніше Трамп не виявляв особливої прихильності до криптовалюти, але минулого року на біткойн-конференції в Нешвіллі він сказав, що Америка стане «криптостолицею планети», коли він повернеться до Білого дому. Його сини Ерік і Дональд-молодший оголосили про власне криптовалютне підприємство минулого року.

Нагадаємо, російські компанії почали використовувати Bitcoin та інші цифрові валюти для міжнародних платежів. Це стало можливим після внесення законодавчих змін, спрямованих на протидію західним санкціям.

Так, цього року Росія дозволила використання криптовалют у зовнішньоторгівельних операціях і зробила кроки для легалізації майнінгу криптовалют, включаючи Bitcoin. Росія є одним із світових лідерів у сфері майнінгу Bitcoin.

До слова, історичне зростання Bitcoin сталося на тлі сподівань про підтримку крипторинку новою адміністрацією Дональда Трампа. Раніше Дональд Трамп призначив Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Це рішення сприяло зростанню оптимізму щодо можливого послаблення регуляторних обмежень у криптовалютному секторі. Крім того, президент призначив кількох прихильників криптовалют на ключові посади. Зокрема, Говард Лутнік очолить міністерство торгівлі, а Ілон Маск, відомий своїм інтересом до криптовалюти Dogecoin, керуватиме новоствореним «департаментом урядової ефективності».

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Теги: інвестиції Дональд Трамп політика інтернет Меланія Трамп президент криптовалюта втрати

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