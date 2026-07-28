Зеленський прибув до Білого дому на зустріч із Трампом (відео)

Після зустрічі в Білому домі Зеленський відвідає Капітолій для зустрічі з сенаторами

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського напередодні похорону сенатора США Ліндсі Грема. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомило джерело агентства, очікується, що Зеленський проведе коротку приватну зустріч із Трампом, ймовірно, без присутності журналістів, напередодні похорону Грема, який відбудеться в другій половині дня.

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Зазначається, що цей візит дає Зеленському можливість зміцнити військову підтримку в той момент, коли відносини між США та Україною є найтеплішими за останні кілька місяців. Однак США досі не надали допомогу Києву, а смерть Грема позбавила Україну одного з найвпливовіших захисників її інтересів у Вашингтоні.

Лідери двох країн, ймовірно, також обговорять обіцянку Трампа, дану на саміті НАТО, надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Після зустрічі в Білому домі Зеленський, як очікується, відвідає Капітолій для зустрічі з сенаторами.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський прилетів до США. Серед головних питань переговорів – протиповітряний захист і стратегічна співпраця між країнами.

Об 11:00 (18:00 за Києвом) у Зеленського запланована зустріч з фінським президентом Александром Стуббом. О 12:30 (19:30 з Києвом) президент візьме участь у Національній церемонії прощання з покійним сенатором Ліндсі Гремом. О 18:00 (01:00 за Києвом) відбудеться зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп останніми тижнями почав інакше оцінювати Україну та її президента Володимира Зеленського. Раніше Трамп у приватних розмовах висловлював скепсис щодо перспектив України у війні. Однак останнім часом його ставлення почало змінюватися – він став більш оптимістично оцінювати позиції Києва та дії Зеленського.