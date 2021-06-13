Учасники саміту у спільній заяві за його результатами наголосили на підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав підтримку України лідерами G7. Він подякував світових лідерів. Про це йдеться у заяві на сайті президента України.

Учасники саміту у спільній заяві за його результатами наголосили на підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Лідери «Великої сімки» закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові.

«Ми твердо залишаємося на позиції, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником», – йдеться у комюніке.

Також учасники саміту підтримують Нормандський переговорний процес задля забезпечення реалізації Мінських домовленостей.

Лідери країн «Групи семи» закликали Росію та збройні формування, які вона підтримує, знову взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню.

«Ми підтверджуємо наші зусилля щодо зміцнення української демократії та інституцій, заохочуючи подальший прогрес у реформах», – зазначили учасники саміту.

Президент Володимир Зеленський привітав чітку підтримку України з боку держав «Групи семи».

«Вдячний лідерам Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів та з Криму. Крим – це Україна», – наголосив Глава держави.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

До слова, королева Єлизавета ІІ розсмішила лідерів G7 під час фотосесії.

Нагадаємо, офіційні зустрічі в рамках саміту G7 стартували 12 червня. Більшість перемовин пройдуть за зачиненими дверима, але за підсумками саміту Велика сімка оприлюднить спільне комюніке. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику.

Також там Меркель обговорила з Байденом Україну, Путіна та «Північний потік-2». 13 червня очікується пресконференція Бориса Джонсона.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн Великої сімки узяти на себе зобов'язання вакцинувати весь світ проти Covid-19 до кінця 2022 року.