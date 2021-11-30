Податковий закон та нові правила карантину. 30 листопада за хвилину

Законопроєкт №5600 вносить зміни до системи оподаткування сільгоспвиробників та фермерів, операцій з продажу нерухомості, екологічного податку та акцизного податку

Рада ухвалила законопроєкт №5600 щодо збільшення ставок податків, подробиці меморандуму України та Apple, МОЗ оприлюднив нові правила з грудня

В Україні зростуть податки: Рада ухвалила скандальний закон №5600

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5600 щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету у другому читанні. Проєкт закону підтримали 255 депутатів. Документ №5600 стосується як підприємств, так громадян України та набирає чинності з 1 січня 2022 року у разі підписання президентом.

Ще один нардеп заявив про вихід із парламентської фракції «Слуга народу»

30 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради України нардеп від партії «Слуга народу» Роман Соха заявив про свій вихід із парламентської фракції цієї політичної сили. Роман Соха додав, що прийняв рішення про вихід із фракції «Слуга народу» через невиконання чинною владою своїх обіцянок.

Єрмак сходив на допит у Держбюро розслідувань

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні зранку був у Державному бюро розслідувань, де давав свідчення у справі про злив операції щодо «вагнерівців». «Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі «вагнерівців», – написав він.

Єрмак запевняє, що повідомив слідчим усю відому йому інформацію. А також пояснив, чому про цей допит не повідомлялося і фотосвідчень цьому немає.

Антикорупційний суд провів перше засідання у справі судді Чауса

У Вищому антикорупційному суді 30 листопада відбулося перше засідання по суті щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Його звинувачують в отриманні хабара у розмірі $150 тисяч. З трьох адвокатів на засіданні був присутній один, Юрій Денисенко. Інший не прийшов через лікарняний, ще одного викликали до суду у інших справах. Враховуючи ці обставини, підозрюваний Чаус попросив перенести засідання.

Верховна Рада ухвалила закон про військових капеланів

Верховна Рада ухвалила закон «Про Службу військового капеланства». Служба військового капеланства утворюється як окрема структура у складі ЗСУ, Нацгвардії, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Зазначається, що у законі №4626 визначаються принципи, на яких провадиться діяльність Служби військового капеланства, її структура, порядок підпорядкування та загальна чисельність.

Не лише перепис населення. З’явилися подробиці меморандуму України та Apple

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з Apple: американська компанія допомагатиме Україні з розробкою та визначенням пріоритетних проектів. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, меморандум передбачає:

співпрацю під час перепису населення у 2022–2023 роках;

співпрацю в організації проєктів, які пов’язані зі скороченням паперових транзакцій;

розвиток застосунку «Дія» для платформи iOS;

співпрацю в ініціативі з цифрової грамотності;

залучення цифрових технологій у сфері охорони здоров’я.

Covid-вакцинація: Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу

Україна готова до запровадження бустерної вакцинації українців препаратами від коронавірусу. Наразі МОЗ планує розпочати додаткові щеплення з січня 2022 року. Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Саміт Східного партнерства: Україна, Молдова та Грузія готують спільну декларацію

Молдова, Україна та Грузія підпишуть спільну декларацію на саміті Східного партнерства для посилення процесів євроінтеграції та збільшення підтримки з боку ЄС. Про це розповів міністр закордонних справ Республіки Молдова Ніку Попеску під час пресконференції у вівторок.

Провокація державного масштабу. Завтра дві тисячі шкіл та лікарень відключать від газу?

АГРУ попереджає про загрозу дестабілізації соціальної ситуації в Україні через доручення Оператора ГТС відключити від газопостачання двох тисяч шкіл, лікарень та інших бюджетних установ. Оператор ГТС вимагає з 1 грудня 2021 року відключити від газопостачання понад 2,5 тисячі об’єктів бюджетної сфери, в тому числі і об'єктів соціально-побутового призначення.

Карантин змінюється з 6 грудня: МОЗ оприлюднив нові правила

Правила карантину в Україні зміняться у грудні – одночасно з виходом країни з осіннього спалаху коронавірусної інфекції. Ідеться перш за все про зміну правил для «жовтої» зони, нагадав міністр охорони здоров’я. За словами Віктора Ляшка, нові правила карантину почнуть діяти з 6 грудня.