Замах на Шефіра: у МВС пояснили, чому кілер стріляв у водія

Геращенко заявив, що завданням кілера було спочатку вистрілити в водія

Експерти зазначають, що всього в транспортний засіб влучило 18 куль

За задумом зловмисників, Сергій Шефір та всі, хто були з ним в машині, мали загинути. Про це в програмі «Право на владу» розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Організатори і кілери обрали таке місце поруч з будинком першого помічника Президента, де дорога погано проглядається, є ліс, а також поворот, а, отже, автомобіль має пригальмувати. Місце, з якого стріляли, вже встановлено. Завдання вбивці – було першочергово вразити водія, таким чином змусити його пригальмувати, щоб авто з’їхало в кювет, а вбивця закінчив свою справу і вистрілив у жертву. Тому перші постріли були в передню частину автомобіля. Після того, як перші кулі потрапили в авто, водій натиснув на гальма, але Сергій Шефір крикнув водію «жени», і завдяки тому, що транспорт пришвидшився, інші кулі потрапляли вже в кузов автомобіля та колесо. Експерти зазначають, що всього в транспортний засіб влучило 18 куль», – сказав Геращенко.

Радник міністра внутрішніх справ також продемонстрував фото інших замахів на бізнесменів та політиків.

«Я показую це для всіх так званих експертів – не завжди кілери досягають своєї мети. А вчора могло трапитись вбивство помічника і друга президента. І слідство, і сам потерпілий вважають, що метою замаху було – залякати команду глави держави», – наголосив він.

Геращенко додав, що наразі поліція Київщини разом із Національною гвардією України та працівниками ДСНС обстежують понад 430 гектарів лісу, відпрацьовують найближчі до місця скоєння злочину населені пункти та відеокамери.

До слова, поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра. Крім того, триває пошук зброї, з якої стріляли в авто.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах. Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.