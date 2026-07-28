Зустріч Зеленського з Трампом наблизила новий етап переговорів про закінчення війни – ЗМІ

Переговірники Трампа вже кілька разів зустрічалися з Путіним у Москві, проте жодного разу не приїздили до Києва

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом українська сторона очікує візиту до Києва спеціального представника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Про це повідомив журналіст DW Міша Комадовський, пише «Главком».

За словами співрозмовника журналіста, переговори Трампа і Зеленського були «дуже практичними». «Сьогоднішня двостороння зустріч Трампа і Зеленського була дуже практичною», – цитує Комадовський високопосадовця України.

За його словами, сторони обговорили «оновлені дипломатичні зусилля».

Журналіст також стверджує, що тепер українська сторона очікує прибуття до Києва спеціального представника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для продовження переговорів.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. За словами глави держави, переговори були змістовними та практичними. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України, зокрема постачання ракет для систем Patriot, дипломатичні зусилля щодо завершення війни та подальшу співпрацю між Києвом і Вашингтоном. Після зустрічі Зеленський заявив, що сторони домовилися працювати над реалізацією досягнутих домовленостей.

Як відомо, переговірники Трампа вже кілька разів зустрічалися з Путіним у Москві, проте жодного разу не приїздили до Києва. Кишинівська зустріч стала ще одним кроком до прямого діалогу між Києвом і американською командою. Раніше Буданов і Зеленський підтвердили, що Віткофф і Кушнер планують відвідати Київ – це мав би бути їхній перший повноцінний візит в Україну.

Зеленський також подякував Молдові за гостинність.

До слова, у березні 2026 року українська та американська делегації провели переговори у Флориді: до складу американської команди входили Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старші радники Білого дому. До слова, у квітні Буданов повідомив, що Кушнер і Віткофф готуються до візиту в Україну і що цей крок може стати вирішальним для дипломатичного врегулювання.