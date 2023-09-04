Звільнення Резнікова: Стефанчук повідомив, коли буде розглянута заява міністра

Стефанчук зазначив, що до парламенту вже надійшла заява від Резнікова

Верховна Рада розгляне заяву про відставку міністра оборони Олексія Резнікова з посади на найближчому засіданні. Про це повідомив голова Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

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Стефанчук зазначив, що до парламенту вже надійшла заява від Резнікова про відставку з посади міністра оборони України за власним бажанням. «Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні», – поінформував Стефанчук.

Сьогодні, 4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку. «На виконання рішення gрезидента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку.

До звіту готовий. Тримаймо стрій!», – написав Резніков.

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Резніков опублікував фото свого звернення, де він перерахував здобутки під час обіймання посади міністра оборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

«Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому», – заявив він.

Президент заявив, що новим головою Міністерства оборони України стане Рустем Умєров.