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«Захист України» у школі вчитимуть по-новому: рішення уряду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Захист України» у школі вчитимуть по-новому: рішення уряду
У межах дисципліни «Захист України» діти опановуватимуть домедичну допомогу, навички управління безпілотниками, тактичну медицину, радіозв’язок та інші сучасні технології
ілюстрація: Міносвіти

Змінена програма передбачає відмову від звичних 45-хвилинних уроків раз на тиждень

Уряд скасував гендерний поділ учнів під час опанування оновленої дисципліни «Захист України». Відтепер групи формуватимуться не за статтю, а за кількістю осіб. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

«Ці зміни дадуть змогу вчителям більше зосередитися на практичному навчанні в менших групах, а учням – незалежно від статі опанувати базові навички для життя, самозахисту та формування оборонної свідомості», – підкреслило відомство.

«Захист України» за оновленою програмою

Упродовж 2024–2026 років навчальна програма «Захист України» впроваджується в межах всеукраїнського педагогічного експерименту. Заклади освіти, які поки що викладають за старою програмою, також мають відмовитися від гендерного поділу груп.

Оновлена програма складається з 10 модулів і спрямована на розвиток практичних умінь. До них входять: домедична допомога, навички управління безпілотниками, тактична медицина, радіозв’язок та інші сучасні технології, що відповідають реаліям воєнного часу. Програма покликана допомогти учням розвинути емоційну стійкість і вміння діяти в екстремальних ситуаціях.

Із 2027 року оновлена програма «Захист України» також стане основою для профільного вивчення, де учні зможуть обирати окремі модулі для поглибленого навчання

Навчання в осередках

Замість звичних 45-хвилинних уроків раз на тиждень, нова програма передбачає, що уроки проводитимуть протягом усього дня один раз на місяць. Для цього в громадах створюються спеціальні навчальні осередки, які об’єднають учнів із кількох шкіл.

«Це дозволить більш ефективно організувати практичні заняття та надавати учням з усієї громади доступ до сучасного навчального обладнання», – пояснило Міносвіти.

У грудні держава виділила субвенцію у розмірі 1,74 млрд грн. З них – 1,64 млрд грн на забезпечення цих осередків, ще 100 млн спрямовано на професійний розвиток вчителів. За даними уряду, громади вже закуповують сучасні симулятори для управління дронами, навчальні тири та інші інтерактивні засоби, що дозволять учням опановувати практичні навички.

Нагадаємо, що з 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів.

Крім того, з 2027 року старшокласники в Україні будуть навчатися на рік довше. Як пояснило Міносвіти, це потрібно для того, аби школярі приходили до університету більш підготовленими. 

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Теги: Міністерство освіти і науки освіта школа навчання уряд школярі

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