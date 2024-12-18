Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Волонтерів штрафують за передачу авто військовим частинам: нардепка б'є на сполох

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Волонтерів штрафують за передачу авто військовим частинам: нардепка б'є на сполох
Ніна Южаніна подала поправку щодо змін до Митного кодексу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Волонтерів штрафують за те, що авто передали іншим військовим частинам, замість тих, що зазначені у митних деклараціях

Член Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики нардепка Ніна Южаніна заявила, що волонтерів карають за передачу автомобілів військовим частинам. За її словами, розмір таких штрафів сягає 100 тис. грн, є вже судові рішення. Про це вона написала в Telegram.
 
За словами нардепки, це відбувається в основному за ввезені у 2022 та 2023 роках автомобілі. Вони були передані волонтерами іншим військовим частинам, замість тих, що зазначені у митних деклараціях.
 
«Серед аргументів – формальне порушення митних правил. Але ж такі автомобілі дійсно передані військовим частинам, проте зміни до митних декларацій волонтери внести не можуть (закон не дозволяє)», – наголошує Южаніна.
 
Як зазначила нардепка, сьогодні вона подала поправку щодо змін до Митного кодексу для скасування відповідальності за передачу автомобілів, що ввезені як гуманітарна допомога, якщо автомобілі було передано будь-якій військовій частині та це підтверджено необхідними документами.

Нагадаємо, що уряд запровадив механізм тимчасового державного обліку транспортних засобів, які військовослужбовці отримують як гуманітарну допомогу та використовують для захисту держави. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Як повідомлялося, у рамках ініціативи «Пікапи для миру» волонтери та фермери передали Львівщині 38 позашляховиків для українських військових

Теги: волонтер військові автомобіль штраф Ніна Южаніна Україна українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 15 грудня
ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом, опозиція Грузії звернулась до ЄС: головне за ніч
15 грудня, 06:48
Загалом кошти пересилають ті громадяни, які мають стабільну працю, або ж займаються підприємництвом
Скільки грошей переказують українці з Польщі: офіційні дані
10 грудня, 10:11
До падіння режиму Башара Асада у Сирії знаходилося близько 6000-7500 російських солдатів
Росія перекидає війська із Сирії: Центр протидії дезінформації розповів, як це вплине на фронт в Україні
10 грудня, 01:18
У разі невиконання цієї вимоги пропонується накладати штрафи або взагалі забороняти діяльність таких організацій
До парламенту Сербії надійшов законопроєкт про «іноагентів»
4 грудня, 10:41
В Україні бачать паралелі Майданів із Грузією
«Це повстання цілої країни». В Україні бачать паралелі Майданів із Грузією
3 грудня, 14:22
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
25 листопада, 22:15
Ротаційний процес планувалося запустити вже цього року, але це не вдалося повністю реалізувати, тому що противник веде активний наступ
Ротації на фронті. Начальник Генштабу дав обіцянку
20 листопада, 15:16
Андрій Шевченко
Шевченко прокоментував гру збірної України проти Албанії
20 листопада, 12:11
Прогноз погоди 20 листопада
Потепління та дощі: прогноз погоди на 20 листопада
20 листопада, 06:00

Суспільство

Волонтерів штрафують за передачу авто військовим частинам: нардепка б'є на сполох
Волонтерів штрафують за передачу авто військовим частинам: нардепка б'є на сполох
Як завершити війну в Україні та запобігти конфлікту між РФ і НАТО? Відповідь ЦПД
Як завершити війну в Україні та запобігти конфлікту між РФ і НАТО? Відповідь ЦПД
США повідомили, чи вистачить Україні військової допомоги до кінця 2025 року
США повідомили, чи вистачить Україні військової допомоги до кінця 2025 року
Ставлення до страждань. Американський професор пояснив фундаментальну різницю між Україною та РФ
Ставлення до страждань. Американський професор пояснив фундаментальну різницю між Україною та РФ
Дощ, мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Дощ, мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Лубінець заявив про прогрес у боротьбі з «бусифікацією»
Лубінець заявив про прогрес у боротьбі з «бусифікацією»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
40K
Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
20K
Повітряна тривога в Україні через загрозу дронів тривала майже пів доби
18K
Забагато впевненості і недостатньо знань: Тімоті Снайдер пояснив, що треба вчити українцям
12K
Понад 1500 захисників Маріуполя досі в полоні. Ахметов ухвалив рішення

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua