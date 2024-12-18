Волонтерів штрафують за передачу авто військовим частинам: нардепка б'є на сполох

Волонтерів штрафують за те, що авто передали іншим військовим частинам, замість тих, що зазначені у митних деклараціях

Член Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики нардепка Ніна Южаніна заявила, що волонтерів карають за передачу автомобілів військовим частинам. За її словами, розмір таких штрафів сягає 100 тис. грн, є вже судові рішення. Про це вона написала в Telegram.



За словами нардепки, це відбувається в основному за ввезені у 2022 та 2023 роках автомобілі. Вони були передані волонтерами іншим військовим частинам, замість тих, що зазначені у митних деклараціях.



«Серед аргументів – формальне порушення митних правил. Але ж такі автомобілі дійсно передані військовим частинам, проте зміни до митних декларацій волонтери внести не можуть (закон не дозволяє)», – наголошує Южаніна.



Як зазначила нардепка, сьогодні вона подала поправку щодо змін до Митного кодексу для скасування відповідальності за передачу автомобілів, що ввезені як гуманітарна допомога, якщо автомобілі було передано будь-якій військовій частині та це підтверджено необхідними документами.

Нагадаємо, що уряд запровадив механізм тимчасового державного обліку транспортних засобів, які військовослужбовці отримують як гуманітарну допомогу та використовують для захисту держави. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Як повідомлялося, у рамках ініціативи «Пікапи для миру» волонтери та фермери передали Львівщині 38 позашляховиків для українських військових.