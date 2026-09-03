Проблема для шкіл на роки вперед: вступ-2026 показав слабкий набір на деяких вчителів

На Чернігівщині за відповідним напрямом не зарахували жодного першокурсника

У 14 українських закладах вищої освіти, де готують учителів природничих наук, вступники подали 468 заяв на відповідні освітні програми. На перший курс зарахували 120 осіб. Йдеться про сукупні дані за денною та заочною формами навчання, державним замовленням і контрактом. Дані зібрав «Главком» із посиланням на портал Вступ.освіта.ua.

Йдеться про освітні програми, за якими готують учителів для викладання інтегрованих природничих курсів у школі – «Пізнаємо природу», «Довкілля» та «Природничі науки». Останній поєднує знання з фізики, хімії, біології, географії та інших природничих дисциплін. Залежно від освітньої програми випускники також можуть викладати фізику, хімію, біологію, географію чи астрономію.

Найбільше заяв отримав Університет Григорія Сковороди в Переяславі – 71. Із них зарахували 18 вступників. До Рівненського державного гуманітарного університету подали 56 заяв, зарахували 13 осіб. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського отримав 54 заяви, на навчання зарахували 11 вступників.

Таблиця: Glavkom на основі даних порталу Вступ.ОСВІТА.UA

До Волинського національного університету імені Лесі Українки надійшло 49 заяв, із них зарахували 10 осіб. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було 47 заяв і дев'ять зарахованих.

Десять і більше вступників також зарахували до кількох інших університетів: у Мелітопольському державному педагогічному університеті – 13, у Полтавському національному педагогічному університеті – 11.

У частині закладів кількість зарахованих була значно меншою. Зокрема, до Глухівського національного педагогічного університету зарахували двох вступників із 19 заяв, до Харківського національного педагогічного університету – двох із дев'яти, а до Тернопільського національного педагогічного університету – шістьох із 27 заяв.

Водночас у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, попри п'ять поданих заяв, зарахованих вступників не було.

Загалом освітні програми з підготовки вчителів природничих наук у 2026 році були представлені у 14 закладах вищої освіти. Вони розташовані у Волинській, Вінницькій, Київській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Водночас у 12 областях України – Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій, та Чернівецькій – відповідних конкурсних пропозицій під час вступної кампанії-2026 не відкривали.

Окремо варто враховувати ситуацію в Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Через тимчасову окупацію частини територій та бойові дії заклади вищої освіти з цих регіонів були релоковані до інших областей України. Відтак відсутність конкурсних пропозицій безпосередньо в цих областях не можна трактувати так само, як у регіонах, де відповідні освітні програми просто не відкривалися.

Вартість контрактного навчання також відрізняється залежно від університету. У середньому оплата становить близько 34 600 грн на рік. Найдорожче навчання – у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 54 600 грн на рік. Найдешевше – у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на Чернігівщині, де рік навчання коштує 16 000 грн.

Раніше «Главком» проаналізував результати вступної кампанії-2026 за програмами підготовки вчителів хімії.

Під час вступної кампанії-2026 в окремих університетах на програми з підготовки вчителів фізики зарахували по кілька вступників, а в чотирьох закладах не зарахували жодного.