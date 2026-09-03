Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Проблема для шкіл на роки вперед: вступ-2026 показав слабкий набір на деяких вчителів

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Проблема для шкіл на роки вперед: вступ-2026 показав слабкий набір на деяких вчителів
Природничі науки охоплюють фізику, хімію, біологію та інші дисципліни
фото з відкритих джерел

На Чернігівщині за відповідним напрямом не зарахували жодного першокурсника

У 14 українських закладах вищої освіти, де готують учителів природничих наук, вступники подали 468 заяв на відповідні освітні програми. На перший курс зарахували 120 осіб. Йдеться про сукупні дані за денною та заочною формами навчання, державним замовленням і контрактом. Дані зібрав «Главком» із посиланням на портал Вступ.освіта.ua.

Йдеться про освітні програми, за якими готують учителів для викладання інтегрованих природничих курсів у школі – «Пізнаємо природу», «Довкілля» та «Природничі науки». Останній поєднує знання з фізики, хімії, біології, географії та інших природничих дисциплін. Залежно від освітньої програми випускники також можуть викладати фізику, хімію, біологію, географію чи астрономію.

Найбільше заяв отримав Університет Григорія Сковороди в Переяславі – 71. Із них зарахували 18 вступників. До Рівненського державного гуманітарного університету подали 56 заяв, зарахували 13 осіб. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського отримав 54 заяви, на навчання зарахували 11 вступників.

Проблема для шкіл на роки вперед: вступ-2026 показав слабкий набір на деяких вчителів фото 1
Таблиця: Glavkom на основі даних порталу Вступ.ОСВІТА.UA

До Волинського національного університету імені Лесі Українки надійшло 49 заяв, із них зарахували 10 осіб. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті було 47 заяв і дев'ять зарахованих.

Десять і більше вступників також зарахували до кількох інших університетів: у Мелітопольському державному педагогічному університеті – 13, у Полтавському національному педагогічному університеті – 11.

У частині закладів кількість зарахованих була значно меншою. Зокрема, до Глухівського національного педагогічного університету зарахували двох вступників із 19 заяв, до Харківського національного педагогічного університету – двох із дев'яти, а до Тернопільського національного педагогічного університету – шістьох із 27 заяв.

Водночас у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, попри п'ять поданих заяв, зарахованих вступників не було.

Загалом освітні програми з підготовки вчителів природничих наук у 2026 році були представлені у 14 закладах вищої освіти. Вони розташовані у Волинській, Вінницькій, Київській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Водночас у 12 областях України – Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій, та Чернівецькій – відповідних конкурсних пропозицій під час вступної кампанії-2026 не відкривали.

Окремо варто враховувати ситуацію в Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Через тимчасову окупацію частини територій та бойові дії заклади вищої освіти з цих регіонів були релоковані до інших областей України. Відтак відсутність конкурсних пропозицій безпосередньо в цих областях не можна трактувати так само, як у регіонах, де відповідні освітні програми просто не відкривалися.

Вартість контрактного навчання також відрізняється залежно від університету. У середньому оплата становить близько 34 600 грн на рік. Найдорожче навчання – у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 54 600 грн на рік. Найдешевше – у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на Чернігівщині, де рік навчання коштує 16 000 грн.

Раніше «Главком» проаналізував результати вступної кампанії-2026 за програмами підготовки вчителів хімії. 

Під час вступної кампанії-2026 в окремих університетах на програми з підготовки вчителів фізики зарахували по кілька вступників, а в чотирьох закладах не зарахували жодного.

Читайте також:

Теги: освіта навчання університет вступна кампанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вступників, які запізняться або не матимуть необхідних документів, до участі в тестуванні не допустять
Стартувала додаткова сесія вступних випробувань до магістратури
3 серпня, 13:28
У 2026 році найбільше рекомендацій на бюджет отримали вступники на педагогічні, медичні та інженерні спеціальності
Куди найпростіше було пройти на бюджет: названо п'ять спеціальностей
7 серпня, 15:07
ШІ вперше створив життєздатні віруси, яких немає в природі
ШІ вперше створив життєздатні віруси, яких немає в природі
7 серпня, 14:56
Підготовка до першого класу — це не лише рюкзак і зошити: батькам потрібно придбати чимало речей
Скільки коштує зібрати першокласника: ціни на все необхідне у 2026 році 1 вересня
13 серпня, 10:05
Підготовка вчителів хімії залишається одним із викликів вступної кампанії
Хто вчитиме дітей? У київських вишах нульовий набір на вчителів хімії
17 серпня, 10:11
Казахський дослідницький університет штучного інтелекту QAIRU в Астані
Казахстан відкриває перший університет штучного інтелекту
20 серпня, 17:22
КПІ імені Ігоря Сікорського став лідером серед державних університетів Києва за кількістю поданих заяв
Які державні університети Києва зібрали найбільше заяв: рейтинг
22 серпня, 10:00
Від бізнес-брифу до IT-рішення: Lytvyn Foundation розвиває хакатони Code The Future для підлітків
Від бізнес-брифу до IT-рішення: Lytvyn Foundation розвиває хакатони Code The Future для підлітків
19 серпня, 10:30
«Тіло людини». У Києві відкрилася масштабна інтерактивна виставка (фоторепортаж)
«Тіло людини». У Києві відкрилася масштабна інтерактивна виставка (фоторепортаж)
29 серпня, 07:00

Наука та освіта

Хліб, чай і морквина. На Буковині розгорівся скандал через харчування школярів
Хліб, чай і морквина. На Буковині розгорівся скандал через харчування школярів
Проблема для шкіл на роки вперед: вступ-2026 показав слабкий набір на деяких вчителів
Проблема для шкіл на роки вперед: вступ-2026 показав слабкий набір на деяких вчителів
Катастрофічний набір учителів фізики. Що показали результати вступу-2026
Катастрофічний набір учителів фізики. Що показали результати вступу-2026
Шок для освіти. Результати вступу-2026 викрили катастрофічний набір вчителів хімії
Шок для освіти. Результати вступу-2026 викрили катастрофічний набір вчителів хімії
НМТ-2027 можуть оновити: Міносвіти розкрило перші деталі
НМТ-2027 можуть оновити: Міносвіти розкрило перші деталі
Не лише психологія: які спеціальності стали фаворитами вступників цьогоріч
Не лише психологія: які спеціальності стали фаворитами вступників цьогоріч

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2026
104K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
87K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
83K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Вчора, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Вчора, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Вчора, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Вчора, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Вчора, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua