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«Це небезпечно»: освітня омбудсменка закликала відмовитися від лінійок 1 вересня

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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«Це небезпечно»: освітня омбудсменка закликала відмовитися від лінійок 1 вересня
Шкільні лінійки під час війни створюють додаткові ризики для дітей
Фото з відкритих джерел

Масові скупчення людей можуть ускладнити евакуацію дітей у разі повітряної тривоги

Освітня омбудсманка Надія Лещик закликала керівників закладів освіти відмовитися від проведення масових урочистостей на початку навчального року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Лещик у Facebook.

Освітня омбудсманка наголосила, що під час повномасштабної війни проведення масових заходів у школах потребує особливої уваги до питань безпеки.

«З огляду на безпекову ситуацію в країні та реальні ризики, пов'язані з можливими обстрілами, хочу наголосити: проведення масових заходів, зокрема шкільних лінійок, 1 вересня та під час освітнього процесу є небезпечним», – зазначила Лещик.

За словами Лещик, в умовах повномасштабної війни пріоритетом мають залишатися життя та здоров'я учасників освітнього процесу. Вона наголосила, що масове скупчення людей створює додаткові ризики у разі оголошення повітряної тривоги.

«Масові скупчення людей створюють додаткові ризики, адже в разі оголошення сигналу «Повітряна тривога» забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкритій території вкрай складно», – зазначила освітня омбудсманка.

Лещик закликала керівників шкіл відмовитися від масових урочистостей та організувати початок навчального року у форматах, які мінімізують ризики для учасників освітнього процесу. Також вона рекомендувала зосередитися на інструктажах із безпеки, перевірці готовності укриттів та психологічній підтримці дітей.

Із подібною ініціативою також виступила голова ГО «Батьки SOS» Олена Парфьонова. У дописі у Facebook вона закликала заборонити проведення будь-яких масових «лінійок» до 1 вересня.

За її словами, 28 серпня Київ пережив дев'ять повітряних тривог, перша з яких пролунала о 8:13. Напередодні, 27 серпня, столиця також зазнала масованих атак із застосуванням ударних дронів та балістичних ракет.

«Судячи з сьогоднішнього дня, я все більше думаю, що потрібен наказ про заборону будь-яких масових «лінійок» до 1 вересня», – написала вона.

Парфьонова зазначила, що одних рекомендацій або рішень місцевої влади може бути недостатньо. На її думку, необхідна чітка державна позиція – зокрема рішення РНБО, МВС або спільний міжвідомчий наказ.

«Напевно має бути рішення РНБО, або МВС або спільний міжвідомчий наказ, бо ситуація не покращиться і це очевидно. А ваші коменти лише підтверджують, що рішень місцевої влади тут не достатньо, має бути державна позиція в інтересах дітей», – заявила голова «Батьки SOS».

Вона наголосила, що проведення урочистостей на відкритому просторі створює додатковий ризик для дітей, батьків та працівників шкіл.

Раніше «Главком» розповідав, скільки коштує зібрати першокласника до школи у 2026 році. Тепер окремо порахували, у скільки батькам обійдеться шкільний рюкзак.

Ціни суттєво відрізняються залежно від моделі та комплектації: для молодшої школи – від близько 400 грн до 6500 грн, для підлітків – до 10 500 грн. Готові комплекти з рюкзаком, пеналом та сумкою для змінного взуття коштують від 500 грн до 18 тис. грн.

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Теги: школа укриття навчання батьки

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Наука та освіта

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