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Литва готова продовжувати підтримку українських студентів: заява Міносвіти

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Литва готова продовжувати підтримку українських студентів: заява Міносвіти
Литва готова не тільки продовжувати теперішню підтримку, а й створювати нові можливості для допомоги українським здобувачам освіти
фото з відкритих джерел

Радвіле Моркунайте-Мікуленене: «Ми віддані підтримці України. Українські учні і студенти, які вже перебувають у Литві, матимуть незмінні умови підтримки».

Литва готова не тільки продовжувати теперішню підтримку, а й створювати нові можливості для допомоги українським здобувачам освіти. Про це повідомляє пресслужба Міносвіти України.

Сьогодні, 17 липня,  Міністерство освіти і науки України і Міністерство освіти, науки та спорту Литви провели спільну онлайн-зустріч щодо підтримки навчання українських студентів. Під час зустрічі відбулося обговорення обговорили умови продовження підтримки українських студентів і подальше напрацювання спільних рішень. 

Зазначається, що Литва є однією з тих країн-партнерів, з якою Україна продовжує відстоювати спільні цінності та розвивати співпрацю в межах Єдиного європейського простору вищої освіти.  

«Україна і далі перебуває під постійними російськими атаками, значна частина нашої території зазнала та продовжує зазнавати значних руйнувань. Російські обстріли тривають, а наші люди вимушено шукають прихистку за кордоном. Ми просимо міжнародних партнерів зберегти всі теперішні програми підтримки як для тих українських учнів і студентів, які вже перебувають у Литві, так і для можливих новоприбулих в майбутньому», – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Міністерка освіти, науки та спорту Литви пані Радвіле Моркунайте-Мікуленене наголосила: «Ми віддані підтримці України. Українські учні і студенти, які вже перебувають у Литві, матимуть незмінні умови підтримки».

Литва продовжуватиме підтримку:

  1. Українських студентів, які зараз навчаються в литовських ЗВО: для них залишаються ті ж умови навчання і підтримки до завершення їхнього навчання.
  2.  Українських учнів, які зараз навчаються в литовских школах, – їм надається можливість вступати в ЗВО Литви на рівних умовах з литовськими учнями. Водночас для українських вступників не потрібно складати іспит з литовської мови. 
  3.  Українських учнів, які перебувають у Литві, але продовжують вчитися дистанційно в українських школах і не навчаються в литовській системі освіти, а також студенти магістратури – для них існують спеціальні стипендії іноземним громадянам для вступу в литовські ЗВО. Міністри домовились продовжувати пошук можливостей для збільшення кількості таких стипендій, а також пріоритезацію для вступників з України.

«Одна тисяча українських студентів зараз навчається в литовських ЗВО, і ми продовжимо їхню підтримку», – зазначив заступник міністра освіти, науки та спорту Литви Юстас Нугарас.

Водночас Литва готова не тільки продовжувати теперішню підтримку, а й створювати нові можливості для допомоги українським здобувачам освіти.

«Важливо, що відтепер українські вступники, які закінчили литовські школи, мають змогу вступити практично на рівних умовах з литовцями, але без обовʼязкового складання іспиту з литовської мови. І це створює додаткові можливості для українських студентів у Литві. Тепер вони мають змогу не просто вступати за квотами, кількість яких обмежена, а вступати на місця за загальним конкурсом, яких у рази більше. Тим паче, що ЗВО Литви мають чи не найбільшу кількість англомовних бакалаврських програм в Європі. Литовська сторона знайшла спосіб, як нашим студентам зробити ліпші можливості для здобуття вищої освіти, і ми вдячні за такі кроки», – зазначив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

«Деякі українські діти, які не вчаться в литовских школах, не мають можливості інтегруватися в місцеві громади. Це, безумовно, перешкоджає їхній соціалізації та впливає на їхній психологічний стан. Це потрібно змінити. І саме тому ми створюємо додаткові можливості, запроваджуючи стипендії, щоб вони також мали змогу вступати в литовські ЗВО», – зазначає Юліус Лукошіус.

Зі свого боку МОН закликає українських дітей, які перебувають за кордоном, навчатися в місцевих школах і водночас продовжувати вивчати українознавчий компонент.

Нагадуємо, що з 2022 Литва дозволила українцям, які вимушено переїхали від війни, навчатися у своїх ЗВО безкоштовно, – оплата Вільнюсом 60% вартості навчання для українських студентів в університетах Литви, решту суми покривають ЗВО Литви.

У 2023 році Литва виділила 4,6 млн євро на фінансування навчання понад 1 000 українців.

У 2024 році Литва продовжить компенсування вартості навчання українським студентам, які вже вступили до ЗВО країни.

Учора, 16 липня, з'явилася інформація про те, що уряд Литви більше не покриватиме витрати на навчання для українських студентів, повідомляє LRT.

У Міністерстві освіти Литви пояснили, що організовують всі заходи допомоги громадянам України, які проживають у Литві, «у відповідь на потреби української держави, у співпраці та без заохочення відтоку мізків з України».

Незважаючи на рішення центрального уряду, деякі вищі навчальні заклади - Вільнюський коледж, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса та Університет Вітовта Великого (VDU) - вирішили продовжувати повністю або частково фінансувати навчання українських студентів.

Нагадаємо, Міносвіти розраховує збільшити кількість випускників дев’ятих класів, які обирають професійне спрямування, до 45%. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній в інтервʼю «Новій українській школі». Він зауважив, що це амбітна мета міністерства, до якої планують рухатися поступово.

Раніше повідомлялося, що попри повномасштабне вторгнення РФ в Україні та пошкодження корпусів цілого ряду університетів Харківщина посідає друге місце в країні за кількістю студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Про це стало відомо з відповіді Міністерства освіти і науки України на запит журналіста Ґвара Медіа.

До слова, в Угорщині буде відкрито першу українську школу. Про це під час зустрічі домовилися президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Читайте також: «Освіта стала «дірою» для ухилянства»: Лісовий заявив про нові правила вступу в аспірантуру
Теги: Україна Литва війна українці Міністерство освіти і науки освіта

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