В яких областях навчається найбільше студентів: список

Загальнонаціональною тенденцією є зменшення кількості закладів вищої освіти

Попри повномасштабне вторгнення РФ в Україні та пошкодження корпусів цілого ряду університетів Харківщина посідає друге місце в країні за кількістю студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Про це стало відомо з відповіді Міністерства освіти і науки України на запит журналіста Ґвара Медіа.

Станом на 2024 рік перша п’ятірка регіонів виглядає таким чином:

1. Київ – 282 488 студентів;

2. Харківська область – 123 208 студентів;

3. Львівська область – 104 874 студенти;

4. Дніпропетровська область – 75 408 студентів;

5. Одеська область – 72 193 студенти.

З початку повномасштабного вторгнення в регіоні спостерігається тренд на поступове зменшення кількості студентів: якщо у 2022 році їх було майже 135 тис., то у 2023 році кількість уже склала 126 507.

Загальнонаціональною тенденцією є зменшення кількості закладів вищої освіти – за даними МОН станом на початок 2022 року їхня кількість становила – 437, у 2023 році – 428, а цьогоріч уже – 418.

Зазначимо, що 13 лютого 2024 року Кабмін ухвалив розпорядження «Про реорганізацію Української інженерно-педагогічної академії» у Харкові. Її приєднали до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Нагадуємо, що три харківські університети потрапили до міжнародного рейтингу QS World University Rankings: Sustainability 2024, у якому представлені майже 1 400 вищих навчальних закладів з усього світу.

Найвищу позицію серед харківських університетів посів ХНУ імені Каразіна (691-700 позиція). Далі – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (901-950 позиція) та Харківський національний університет радіоелектроніки (позиція 1201+).