Міносвіти планує зменшити навантаження на викладачів

Навчальне навантаження на вчителів хочуть зменшити до 500 год

Міносвіти вирішила, як зберегти колективи в умовах об'єднання вишів в Україні – рішення бачать у зменшенні навчального навантаження на викладачів. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі програми «Модуль знань».

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Він прокоментував норми законопроєкту №9600 щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти, який буде розглянутий парламентом у другому читанні. Винницький заявив, що зменшення навчального навантаження викладачів з 600 до 500 год буде позитивним кроком.

«Ми зменшуємо навчальне навантаження на викладачів і скажемо тим викладачам: «Ви маєте займатися науковою роботою», – наголосив заступник міністра.

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При цьому він додав, що чимало викладачів в Україні не займаються науковою роботою. На його думку, їх варто було б перевести у статус «педагоги», в результаті чого вони матимуть іншу систему навантаження.

Також Михайло Винницький зауважив, що мережа закладів вищої освіти не відповідає потребам країни. За його словами, в Україні «роздута система», тому модернізації не уникнути.

Нагадаємо, зарплата вчителів у Європі може коливатися від 4 000 до 92 000 євро на рік. Різниця в зарплатні, яку отримують працівники галузі освіти, часто дуже велика навіть в межах ЄС. До слова, українські вчителі отримують такі зарплати (без доплат і з розрахунку 18 год/тиждень): молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи – 5 699 грн; вчитель І категорії – 6 567 грн; вчитель вищої категорії – 7 001 грн; директор закладу освіти – 8 679 грн.