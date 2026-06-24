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Справа про вбивство Фаріон: обвинувачений відмовився свідчити у суді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Справа про вбивство Фаріон: обвинувачений відмовився свідчити у суді
Наступне засідання у справі відбудеться 3 липня
фото: «Суспільне»

Зінченко: До дебатів повноцінно я не готовий, але загалом я бажаю висловитися

Сьогодні, 24 червня, у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що обвинувачений у вбивстві Фаріон через два місяці від старту дебатів заявив, що наразі не готовий свідчити.

«На даний момент я не готовий. Адвокатка не повністю ознайомилася із матеріалами справи. Позиція неузгоджена. До дебатів повноцінно я не готовий, але загалом я бажаю висловитися», – сказав Вячеслав Зінченко.

Адвокатка Лариса Криворучко зауважила: «Я хочу сказати, що ми з Зінченком частково узгодили позицію. Чому? Йому заборонив начальник СІЗО Львова дзвонити мені, відповідно, керівник установи вимагає ухвалу суду, щоб дозволити Зінченку контактувати зі мною та погоджувати правову позицію. Я вважаю, що такі дії є абсолютно незаконні. Відтак, я не можу реалізувати і погодити в повному обсязі, хоча ми в принципі десь на 75% готові погодити позицію».

Наступне засідання відбудеться 3 липня.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

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Теги: Ірина Фаріон суд

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