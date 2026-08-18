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Син Олега Сенцова пішов до школи (фото)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Молодший син Олега Сенцова Дем'ян став першокласником
фото: Veronika Sentsov-Velch/Facebook

Для молодшого сина подружжя Дем'яна розпочався перший навчальний рік

Молодший син українського режисера та військового, колишнього політвʼязня Кремля Олега Сенцова Дем'ян розпочав свій перший навчальний рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис дружини Сенцова Вероніки Сенцової-Вельч.

Син Олега Сенцова пішов до школи (фото) фото 1
фото: Veronika Sentsov-Velch/Facebook
Син Олега Сенцова пішов до школи (фото) фото 2
фото: Veronika Sentsov-Velch/Facebook

Вона поділилася сімейним моментом, присвяченим початку навчання дітей. Для Дем'яна цей навчальний рік став першим, тоді як старший син Лев уже продовжив навчання у школі. «Школа. Перший навчальний рік для Демі. І черговий для Лева. Це завжди дуже зворушливо», – написала Вероніка Сенцова-Вельч.

Син Олега Сенцова пішов до школи (фото) фото 3
фото: Veronika Sentsov-Velch/Facebook

Як видно з оприлюднених фото, Дем'ян розпочав навчання у Kyiv Christian Academy – Київській християнській академії.

Нагадаємо, підготовка першокласника до школи у 2026 році могла обійтися батькам щонайменше у 10 тис. грн. Для більш повного набору речей сума могла перевищити 15 тис. грн.

Найбільшими статтями витрат стали одяг, взуття, рюкзак та шкільні аксесуари. Зокрема, ціни на рюкзаки стартували від 400 грн і сягали 4200 грн, а готові комплекти з рюкзаком, пеналом та сумкою для змінного взуття коштували приблизно 3600–5000 грн.

Окремо батькам потрібно було придбати канцелярію та матеріали для творчості: зошити, ручки, олівці, фарби, пластилін, кольоровий папір та інше приладдя.

Фактична вартість підготовки залежала від кількості необхідних речей, виробників та того, чи залишилося у дитини приладдя з попереднього року.

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Теги: школярі школа Олег Сенцов

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Син Олега Сенцова пішов до школи (фото)
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