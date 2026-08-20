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Омбудсменка назвала зайві обов’язки вчителів та підтримала ініціативу нового міністра

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Омбудсменка назвала зайві обов’язки вчителів та підтримала ініціативу нового міністра
Омбудсменка розповіла про додаткові доручення, які отримують українські вчителі
фото з відкритих джерел

Надія Лещик підтримала ініціативу міністра освіти і науки Андрія Бутенка спростити процедури, які забирають у педагогів час поза основною роботою

Освітня омбудсменка Надія Лещик заявила про готовність долучитися до розробки рішень для скорочення кількості непрофільних завдань педагогів. Серед них – підготовка звітів і довідок, організація сторонніх заходів та виконання інших доручень, які не стосуються безпосередньо навчання дітей. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

Питання перевантаження педагогів міністр освіти і науки Андрій Бутенко порушив під час освітньої конференції «Серпнева-2026». Він наголосив, що вчитель і без додаткових доручень має значний обсяг роботи: проводить уроки, перевіряє завдання, готується до занять, спілкується з батьками та допомагає дітям надолужувати освітні втрати.

За словами міністра, додатковий час забирають також ведення журналів, підготовка звітів і довідок. Він вважає необхідним спростити такі процедури.

Про «листи щастя»

Освітня омбудсменка Надія Лещик підтримала заяву міністра. Вона зазначила, що ще у 2025 році аналізувала кількість заходів і звітів, які проходять через різні рівні управління та зрештою надходять до закладів освіти. За її словами, у 2026 році ситуація суттєво не змінилася.

Окремо омбудсменка розповіла про так звані «листи щастя». Так вона називає звернення, які надходять до закладів освіти з вимогою провести певний захід, розмістити інформацію або підготувати звіт.

За словами Лещик, такі листи педагоги надсилають їй під час особистих звернень, а частину подібних документів вона знаходить у відкритому доступі.

Серед прикладів, про які розповіла омбудсменка:

  • педагогів просили прибирати територію певного міста;
  • заклади освіти зобов’язували розміщувати інформацію на сайтах і сторінках у соцмережах та звітувати про це;
  • учителів просили розміщувати матеріали на шкільних комп’ютерах і надавати скриншоти як підтвердження, частину вчителів навіть викликали з відпустки;
  • педагогів залучали до поширення серед батьків інформації про приватний парк розваг.

Омбудсменка готова допомогти МОН

Надія Лещик зазначила, що готова долучитися до розробки державних ініціатив, які допоможуть зменшити навантаження на педагогів.

Паралельно омбудсменка продовжує розглядати звернення педагогів, які стикаються з додатковими вимогами до роботи та звітування.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що міністр освіти і науки Андрій Бутенко виступив за збереження математики як обов’язкового предмета національного мультипредметного тесту (НМТ). Свою позицію він озвучив під час всеукраїнської освітньої конференції «Серпнева-2026 – Освіта справа кожного».

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Теги: освіта педагог

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