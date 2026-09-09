Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Абсолютний рекорд. Одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Абсолютний рекорд. Одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області
Будівля Мукачівської ЗОШ I–III ступенів №7, яка посіла п’яте місце в рейтингу шкіл Закарпаття
фото: сайт Мукачівської ЗОШ І–ІІІ ступенів №7

Хустський багатопрофільний ліцей увійшов до топ-100 шкіл України за результатами НМТ-2026

 

Дві школи із Закарпаття увійшли до топ-150 найкращих шкіл України за результатами НМТ-2026. Найвище серед закарпатських закладів піднявся Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули – він посів 70-те місце в загальноукраїнському рейтингу з рейтинговим балом 137,8. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році. який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. 

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Перше місце в рейтингу шкіл Закарпатської області посів Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради з рейтинговим балом 137,8. У загальноукраїнському рейтингу заклад посів 70-те місце.

Другу сходинку зайняв Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської області (134,9 бала), третє місце – Ліцей імені Т. Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міськради Закарпатської області (130,1 бала).

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
1 Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради 70 137.8 161.1 66 / 264 100%
2 Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. 139 134.9 157.5 82 / 328 100%
3 Ліцей імені Т.Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міськради Закарпатської обл. 367 130.1 152.6 32 / 128 99%
4 Виноградівська гімназія Виноградівської міськради Закарпатської обл. 372 130.0 152.4 36 / 144 99%
5 Мукачівська ЗОШ I-III ст. №7 Мукачівської міськради Закарпатської обл. 437 129.2 151.8 16 / 64 98%
6 Ліцей «Ерудит» Великоберезнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. 438 129.2 151.5 32 / 128 98%
7 Виноградівська ЗОШ I-III ст. №8 Виноградівської міськради Закарпатської обл. 477 128.6 150.5 58 / 232 99%
8 Свалявський заклад ЗСО №2 Свалявської міськради 508 128.3 150.7 18 / 72 100%
9 Мукачівська спеціалізована школа I-III ст. №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. 523 128.2 150.4 28 / 112 100%
10 Мукачівський ліцей №11 Мукачівської міськради Закарпатської обл. 647 127.0 148.3 73 / 292 99%

Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.

Нагадаємо, названо найкращі школи Дніпра за результатами НМТ-2026. 

Також «Главком» писав про найкращі школи Житомирщини.

Різниця між рейтинговими балами шкіл Дніпропетровщини, що увійшли до переліку найкращих за результатами НМТ-2026, становить 8,7 бала.

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» також склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Волинської області. 

Найвищі результати НМТ-2026 серед шкіл Тернопільщини показали навчальні заклади, які зосереджені лише у кількох громадах області.

Читайте також:

Теги: НМТ Закарпаття освіта школа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підготовка вчителів хімії залишається одним із викликів вступної кампанії
Хто вчитиме дітей? У київських вишах нульовий набір на вчителів хімії
17 серпня, 10:11
Наразі аномального сплеску кількості вступників старшого віку не спостерігається
Студентів віком від 25 років чекає суворіша перевірка реальності навчання
18 серпня, 19:38
Казахський дослідницький університет штучного інтелекту QAIRU в Астані
Казахстан відкриває перший університет штучного інтелекту
20 серпня, 17:22
КПІ імені Ігоря Сікорського став лідером серед державних університетів Києва за кількістю поданих заяв
Які державні університети Києва зібрали найбільше заяв: рейтинг
22 серпня, 10:00
Молодший син Олега Сенцова Дем'ян став першокласником
Син Олега Сенцова пішов до школи (фото)
18 серпня, 18:42
Природничі науки охоплюють фізику, хімію, біологію та інші дисципліни
Проблема для шкіл на роки вперед: вступ-2026 показав слабкий набір на деяких вчителів
3 вересня, 11:42

Наука та освіта

Освітній провал Полтави: всього дві школи увійшли до ТОП-200 найкращих в Україні
Освітній провал Полтави: всього дві школи увійшли до ТОП-200 найкращих в Україні
Аномалія НМТ у Луцьку: до десятки найкращих увійшов ліцей із сімома випускниками
Аномалія НМТ у Луцьку: до десятки найкращих увійшов ліцей із сімома випускниками
Робота під час повітряної тривоги. Освітній омбудсмен роз'яснила права та обов'язки вчителів
Робота під час повітряної тривоги. Освітній омбудсмен роз'яснила права та обов'язки вчителів
Замість шести-семи предметів на день: з'явилася петиція про зміну шкільного розкладу
Замість шести-семи предметів на день: з'явилася петиція про зміну шкільного розкладу
Тривоги зривають уроки. Омбудсмен запропонував новий формат навчання у школах
Тривоги зривають уроки. Омбудсмен запропонував новий формат навчання у школах
Понад третина вступників після НМТ потребує психологічної допомоги: дослідження
Понад третина вступників після НМТ потребує психологічної допомоги: дослідження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua