Абсолютний рекорд. Одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області
Хустський багатопрофільний ліцей увійшов до топ-100 шкіл України за результатами НМТ-2026
Дві школи із Закарпаття увійшли до топ-150 найкращих шкіл України за результатами НМТ-2026. Найвище серед закарпатських закладів піднявся Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули – він посів 70-те місце в загальноукраїнському рейтингу з рейтинговим балом 137,8. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».
Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році. який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.
Перше місце в рейтингу шкіл Закарпатської області посів Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради з рейтинговим балом 137,8. У загальноукраїнському рейтингу заклад посів 70-те місце.
Другу сходинку зайняв Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської області (134,9 бала), третє місце – Ліцей імені Т. Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міськради Закарпатської області (130,1 бала).
|Місце
|Назва навчального закладу
|Місце у рейтингу України
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|1
|Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради
|70
|137.8
|161.1
|66 / 264
|100%
|2
|Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл.
|139
|134.9
|157.5
|82 / 328
|100%
|3
|Ліцей імені Т.Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міськради Закарпатської обл.
|367
|130.1
|152.6
|32 / 128
|99%
|4
|Виноградівська гімназія Виноградівської міськради Закарпатської обл.
|372
|130.0
|152.4
|36 / 144
|99%
|5
|Мукачівська ЗОШ I-III ст. №7 Мукачівської міськради Закарпатської обл.
|437
|129.2
|151.8
|16 / 64
|98%
|6
|Ліцей «Ерудит» Великоберезнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл.
|438
|129.2
|151.5
|32 / 128
|98%
|7
|Виноградівська ЗОШ I-III ст. №8 Виноградівської міськради Закарпатської обл.
|477
|128.6
|150.5
|58 / 232
|99%
|8
|Свалявський заклад ЗСО №2 Свалявської міськради
|508
|128.3
|150.7
|18 / 72
|100%
|9
|Мукачівська спеціалізована школа I-III ст. №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл.
|523
|128.2
|150.4
|28 / 112
|100%
|10
|Мукачівський ліцей №11 Мукачівської міськради Закарпатської обл.
|647
|127.0
|148.3
|73 / 292
|99%
Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.
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Різниця між рейтинговими балами шкіл Дніпропетровщини, що увійшли до переліку найкращих за результатами НМТ-2026, становить 8,7 бала.
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