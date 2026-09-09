Абсолютний рекорд. Одне місто Закарпаття завоювало чотири місця у топ-10 найкращих шкіл області

Хустський багатопрофільний ліцей увійшов до топ-100 шкіл України за результатами НМТ-2026

Дві школи із Закарпаття увійшли до топ-150 найкращих шкіл України за результатами НМТ-2026. Найвище серед закарпатських закладів піднявся Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули – він посів 70-те місце в загальноукраїнському рейтингу з рейтинговим балом 137,8. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році. який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Перше місце в рейтингу шкіл Закарпатської області посів Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради з рейтинговим балом 137,8. У загальноукраїнському рейтингу заклад посів 70-те місце.

Другу сходинку зайняв Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської області (134,9 бала), третє місце – Ліцей імені Т. Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міськради Закарпатської області (130,1 бала).

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 1 Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради 70 137.8 161.1 66 / 264 100% 2 Мукачівський ліцей Мукачівської міськради Закарпатської обл. 139 134.9 157.5 82 / 328 100% 3 Ліцей імені Т.Г. Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міськради Закарпатської обл. 367 130.1 152.6 32 / 128 99% 4 Виноградівська гімназія Виноградівської міськради Закарпатської обл. 372 130.0 152.4 36 / 144 99% 5 Мукачівська ЗОШ I-III ст. №7 Мукачівської міськради Закарпатської обл. 437 129.2 151.8 16 / 64 98% 6 Ліцей «Ерудит» Великоберезнянської селищної ради Ужгородського р-ну Закарпатської обл. 438 129.2 151.5 32 / 128 98% 7 Виноградівська ЗОШ I-III ст. №8 Виноградівської міськради Закарпатської обл. 477 128.6 150.5 58 / 232 99% 8 Свалявський заклад ЗСО №2 Свалявської міськради 508 128.3 150.7 18 / 72 100% 9 Мукачівська спеціалізована школа I-III ст. №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міськради Закарпатської обл. 523 128.2 150.4 28 / 112 100% 10 Мукачівський ліцей №11 Мукачівської міськради Закарпатської обл. 647 127.0 148.3 73 / 292 99%

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