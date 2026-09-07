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Усі три школи одного містечка увійшли до топ-10 найкращих на Тернопільщині

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Усі три школи одного містечка увійшли до топ-10 найкращих на Тернопільщині
Будівля Борщівського НВК №3, який посів третє місце в рейтингу шкіл Тернопільщини за результатами НМТ-2026
Джерело фото: Facebook-сторінка Борщівського НВК №3 – гімназії імені Романа Андріяшика

У Борщові, де живе трохи більше 10 тисяч людей, працюють лише три школи – і всі вони увійшли до першої десятки обласного рейтингу

За підсумками національного мультипредметного тесту 2026 року «Освіта.ua» визначила школи Тернопільської області, які посіли найвищі місця у загальноукраїнському рейтингу. Про результати рейтингу інформує «Главком».

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Перше місце в області посіла Заліщицька державна гімназія з рейтинговим балом 141,2. На другій сходинці опинилася Борщівська ЗОШ I–III ступенів №2 Борщівської міської ради (140,7 бала), а третю позицію виборов Борщівський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад I–III ст. №3 – гімназія імені Романа Андріяшика» (139,1 бала).

Також до топ-10 потрапила ще одна школа із Борщова – Борщівська ЗОШ I–III ступенів №1, яка посіла дев’яте місце з рейтинговим балом 132,7. Таким чином, у першій десятці опинилися всі три школи Борщова.

  1. Заліщицька державна гімназія м. Заліщики Тернопільська обл. – 141.2;
  2. Борщівська ЗОШ I-III ст. №2 Борщівської міськради – 140.7;
  3. Борщівський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. №3 – гімназія імені Романа Андріяшика» – 139.1;
  4. Зборівський ліцей ім. Романа Завадовича Зборівської міськради Тернопільського р-ну Тернопільської обл. – 135.5;
  5. Загальноосвітня школа I-III ст. с. Торське Чортківського р-ну Тернопільська обл. – 134.2;
  6. Чортківський ліцей №1 імені Маркіяна Шашкевича Чортківської міськради Тернопільської обл. – 134,0;
  7. Стрілковецький НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ» – 133.4;
  8. Загальноосвітня школа I-III ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл. – 132.9;
  9. Борщівська ЗОШ I-III ст. №1 Борщівської міськради – 132.7;
  10. Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міськради Тернопільської обл. – 130.4.
Рейтинг шкіл Тернопільської області з найвищими результатами НМТ 2026 року
Рейтинг шкіл Тернопільської області з найвищими результатами НМТ 2026 року
Інфографіка: osvita.ua

Таким чином, у першій десятці опинилися всі три школи міста, населення якого станом на 1 січня 2022 року становило 10 632 людини, за даними Державної служби статистики України.

Дві з них також увійшли до топ-100 найкращих шкіл України: Борщівська ЗОШ I–III ступенів №2 посіла 38-ме місце, а Борщівський НВК №3 – 58-ме місце.

До десятки найкращих також увійшли Зборівський ліцей імені Романа Завадовича (135,5 бала), загальноосвітня школа I–III ступенів села Торське (134,2 бала), Чортківський ліцей №1 імені Маркіяна Шашкевича (134 бали) та Стрілковецький НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст. – ДНЗ» (133,4 бала). Замикає десятку Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міськради Тернопільської обл. (130,4 бала).

Раніше «Главком» писав, що до рейтингу 200 найкращих закладів освіти України увійшли 52 школи, розташовані поза обласними центрами. Серед них – десять сільських шкіл. Найбільше таких закладів на Київщині – чотири. Ще по два представлені на Львівщині та Тернопільщині, по одному – на Рівненщині та Донеччині.

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Теги: Тернопільщина рейтинг школа НМТ

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