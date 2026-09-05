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Стало відомо, з якого предмета учасники НМТ-2026 показали найкращий результат

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Стало відомо, з якого предмета учасники НМТ-2026 показали найкращий результат
Іноземні мови учасники НМТ склали найкраще, тоді як найнижчі результати показали з математики та природничих предметів
фото з відкритих джерел

Найнижчий середній результат цьогоріч учасники НМТ показали з математики –131,9 бала

Німецьку мову учасники НМТ-2026 склали найкраще серед усіх предметів тестування, тоді як математика стала найскладнішою. Водночас майже 49 тисяч учасників не подолали поріг хоча б з одного предмета. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив звіт про результати національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році. Найнижчий середній результат учасники показали з математики – 131,9 бала.

Середні бали розрахували для учасників, які отримали результат за шкалою 100–200 балів. Найвищим виявився середній результат із німецької мови – 156 балів. Далі йдуть французька мова – 151,9 бала, англійська – 151,3, іспанська — 148,2, біологія та географія – по 143,7 бала.

Середній результат з української мови становив 142 бали, з історії України – 141,1, хімії – 138,7, української літератури – 137,2, фізики – 135,9 бала.

Стало відомо, з якого предмета учасники НМТ-2026 показали найкращий результат фото 1
Джерело: звіт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

Водночас математика стала предметом, з якого найбільше учасників не подолали пороговий бал. Такий результат отримали 39 888 осіб – 12,1% від усіх, хто виконував відповідний субтест.

Загалом 48 590 учасників, або 14,8% від тих, хто проходив тестування, не подолали поріг хоча б з одного предмета.

Стало відомо, з якого предмета учасники НМТ-2026 показали найкращий результат фото 2
Джерело: звіт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

На другому місці за часткою тих, хто не подолав поріг, опинилася фізика – 12% учасників, які виконували цей субтест. З хімії поріг не подолали 8,5%, з іспанської мови – 7,3%.

Найменша частка тих, хто не подолав поріг, зафіксована з географії – 0,1%, біології – 0,2% та історії України – 0,4%.

Таким чином, математика стала найпроблемнішим предметом НМТ-2026 одразу за двома показниками: вона має найнижчий середній бал – 131,9, а також найбільшу кількість учасників, які не подолали поріг, – 39 888 осіб.

Нагадаємо, «Главком» раніше писав про рейтинг 200 найкращих закладів освіти України за результатами НМТ. Перше місце посіла львівська гімназія «Євшан», друге – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Івана Франка, третє – Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району Києва.

У першій десятці рейтингу найбільше закладів представили Київ та Львів. До топ-200 також увійшли вісім сільських шкіл.

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Теги: НМТ освіта школа вступна кампанія

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