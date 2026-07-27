Співак Нікіта Кісельов став жертвою шахраїв за допомогою ШІ

Шахраї вимагають кошти в людей від імені Нікіти Кісельова

Український співак Нікіта Кісельов став жертвою шахраїв у мережі. Злочинці поширюють фейкову інформацію про артиста, використовуючи штучний інтелект. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста.

За словами Нікіти Кісельова, він почав отримувати від знайомих повідомлення про те, що шахраї від його імені листуються з людьми, поширюють фото, створені за допомогою ШІ.

До того ж шахраї поширюють фейкові документи співака, аби викликати довіру в людей. «Друзі, останніми днями мені почали надсилати десятки повідомлень зі скріншотами переписок, від яких мені особисто і, чесно кажучи, стає моторошно. Невідомі люди створюють фейкові акаунти від мого імені, генерують мої фотографії за допомогою ШІ, вигадують історії про моє життя, надсилають підроблені документи та паспортні дані, щоб викликати довіру», – розповів Кісельов.

Також виконавець показав фото та скриншоти листувань, як саме шахраї дурять людей від його імені.

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Нікіта Кісельов проказав, як шахраї дурять українців фото: скриншот Іnstagram.com/nikitakiselov

Однак суть афери полягає в тому, що від імені зірки вимагають кошти. Тому артист закликав своїх шанувальників та заявив, що не причетний до цього шахрайства. «Потім вони переходять до головного. Вони просять гроші! Хочу сказати це максимально чітко: Я ніколи не пишу прихильникам із чужих акаунтів, не прошу грошей у приватних повідомленнях, не збираю кошти на рекламу, просування пісень чи будь-які інші особисті потреби через фанатів. Якщо ви отримали подібне повідомлення – це шахраї», – зауважив він.

Тож за потреби співак закликав шанувальників звертатися до його менеджерів та уточнювати подібні питання. Нікіта Кісельов зізнався, що йому прикро через це шахрайство та ще раз наголосив на тому, аби українці були уважнішими та нікому не передавали свої дані та кошти.

«Мені дуже прикро, що хтось використовує моє ім'я, щоб обманювати людей, які слухають мою музику та підтримують мене. Будь ласка, будьте уважні. Не переказуйте гроші, не надсилайте свої особисті дані та обов'язково повідомляйте мені або моїй команді про такі випадки. Найкраща підтримка для мене – це слухати мою музику, а не переказувати гроші людям, які прикриваються моїм ім'ям», – резюмував співак.

Нагадаємо, український співак Нікіта Кісельов заспівав популярну пісню Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» на концерті пам’яті народного артиста. Виконання цієї пісні Нікітою Кісельовим стало хітом у мережі, українці були вражені новим звучанням пісні.