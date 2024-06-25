Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Аспіранти, які вступили у 2022 році, складатимуть спеціальні держіспити

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Аспіранти, які вступили у 2022 році, складатимуть спеціальні держіспити
фото з відкритих джерел

Іспити запроваджують, аби перевірити, що вступники справді продовжують своє навчання в аспірантурі, а не використовують її не за призначенням.

Міністерство освіти України посилює правила вступу в аспірантуру цього року. Також 2024 року запровадить спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році, Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Заступник міністра розповів, що нові іспити запроваджують для того, аби перевірити, що вступники справді продовжують своє навчання в аспірантурі, а не використовують її не за призначенням. 

За словами Винницького, серед державних іспитів, які цього року складатимуть аспіранти, що вступили у 2022 році, буде єдиний державний залік з іноземної мови. Його запланували на жовтень-листопад.

Посадовець також зауважив, що до 2022 року щорічно до аспірантури вступали приблизно 7 тисяч осіб. Натомість у 2022 році кількість вступників збільшилася до 15 тисяч.

«Станом на сьогодні для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) для вступу до аспірантури зареєструвалися 246 тисяч осіб, із них 91 тисяча – чоловіки 25 – 60 років, які вже мають ступінь магістра або спеціаліста», – уточнив заступник очільника МОН.

Винницький  нагадав, що цьогоріч вступ до аспірантури денної форми буде можливий тільки на бюджет. На заочній/вечірній формі навчання залишається можливість навчатися за контрактом.

Нагадаємо, Міносвіти України змінило правила вступу в аспірантуру у 2024 році: 

  • Вступ на денну форму навчання за контрактом ліквідовано.
  • Для підтримки здібних абітурієнтів держава збільшить кількість місць на бюджеті до 7 000 та повністю їх оплатить.
  • Вступ на контракт до аспірантури буде можливий лише на заочну або вечірню форму, які не дають право на відстрочку від мобілізації.
  • ЄВІ залишається обов'язковим для вступу, а прохідний бал в частині ТЗНК становить 160 балів.

Нагадаємо, через велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру та аспірантуру, іспит цього року буде «достатньо жорстким». Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Раніше повідомлялося, чоловіки активно використовують заклади вищої освіти (ЗВО) для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років. Найбільшу уваги привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Імовірною причиною є те, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання в ЗВО зросла до 23,7 тис. грн. 

Читайте також: «Освіта стала «дірою» для ухилянства»: Лісовий заявив про нові правила вступу в аспірантуру
Теги: бюджет освіта держава навчання Алі Сов правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Покоління, яке працює, своїми внесками утримує покоління батьків
Мінсоцполітики пояснило свою пораду українцям «працювати до останнього»
9 червня, 15:50
Організатори акції встановили посеред площі велику клітку, що символізує грати, за якими ворог тримає наших захисників
У Запоріжжі пройшла акція на підтримку полонених
8 червня, 19:33
Рішення ВЛК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби залишається дійсним протягом одного року
Мобілізація в Україні: де можуть служити люди з обмеженнями за станом здоров’я
8 червня, 16:57
Уряд підняв ціни на електроенергію, що викликало обурення у частини населення
Електроенергія та ганьба. Як українці ведуться на фейки про тарифи
7 червня, 08:36
Президент Палати зазначив, що до нього доходять сигнали про тиск на бізнес в Україні
Проблеми із бізнес-кліматом. Польський діяч попередив український уряд
7 червня, 07:30
Вчителі між собою у Естонії на «ти». Учні до вчителів також звертаються на «ти» й лише на ім’я
Лідери за рівнем знань і навичок: у якій країні Європи школярі отримують найкращі знання
6 червня, 08:39
ДПСУ: Зі слів мандрівників вони не помітили як опинилися в Україні
У Румунії байкери «випадково» перетнули український кордон: деталі від ДПСУ
31 травня, 07:31
Діти у ЄС можуть отримати обмеження для користування соцмережами
Прем’єрка Данії хоче закрити доступ до соцмереж для дітей до 15 років
28 травня, 23:45
Шольц розповів, що зараз не бачить причин для надання дозволу Україні бити західною зброєю по РФ
Шольц висловився щодо ударів західною зброєю по Росії
26 травня, 17:32

Наука та освіта

Аспіранти, які вступили у 2022 році, складатимуть спеціальні держіспити
Аспіранти, які вступили у 2022 році, складатимуть спеціальні держіспити
США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів
США профінансують друк понад 3 млн підручників для українських школярів
«Освіта стала «дірою» для ухилянства»: Лісовий заявив про нові правила вступу в аспірантуру
«Освіта стала «дірою» для ухилянства»: Лісовий заявив про нові правила вступу в аспірантуру
Удар по Івано-Франківському університету нафти та газу: фото до і після атаки
Удар по Івано-Франківському університету нафти та газу: фото до і після атаки
Українські науковці отримали престижну австрійську премію
Українські науковці отримали престижну австрійську премію
Міносвіти повідомило, коли цьогоріч розпочнеться навчальний рік у школах
Міносвіти повідомило, коли цьогоріч розпочнеться навчальний рік у школах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7676
Антон Смецький – хореограф, який втратив ногу і повернувся на фронт. Останнє інтерв'ю
5803
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4316
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
4147
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua