Аспіранти, які вступили у 2022 році, складатимуть спеціальні держіспити

Іспити запроваджують, аби перевірити, що вступники справді продовжують своє навчання в аспірантурі, а не використовують її не за призначенням.

Міністерство освіти України посилює правила вступу в аспірантуру цього року. Також 2024 року запровадить спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році, Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Заступник міністра розповів, що нові іспити запроваджують для того, аби перевірити, що вступники справді продовжують своє навчання в аспірантурі, а не використовують її не за призначенням.

За словами Винницького, серед державних іспитів, які цього року складатимуть аспіранти, що вступили у 2022 році, буде єдиний державний залік з іноземної мови. Його запланували на жовтень-листопад.

Посадовець також зауважив, що до 2022 року щорічно до аспірантури вступали приблизно 7 тисяч осіб. Натомість у 2022 році кількість вступників збільшилася до 15 тисяч.

«Станом на сьогодні для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) для вступу до аспірантури зареєструвалися 246 тисяч осіб, із них 91 тисяча – чоловіки 25 – 60 років, які вже мають ступінь магістра або спеціаліста», – уточнив заступник очільника МОН.

Винницький нагадав, що цьогоріч вступ до аспірантури денної форми буде можливий тільки на бюджет. На заочній/вечірній формі навчання залишається можливість навчатися за контрактом.

Нагадаємо, Міносвіти України змінило правила вступу в аспірантуру у 2024 році:

Вступ на денну форму навчання за контрактом ліквідовано.

Для підтримки здібних абітурієнтів держава збільшить кількість місць на бюджеті до 7 000 та повністю їх оплатить.

Вступ на контракт до аспірантури буде можливий лише на заочну або вечірню форму, які не дають право на відстрочку від мобілізації.

ЄВІ залишається обов'язковим для вступу, а прохідний бал в частині ТЗНК становить 160 балів.

Нагадаємо, через велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру та аспірантуру, іспит цього року буде «достатньо жорстким». Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Раніше повідомлялося, чоловіки активно використовують заклади вищої освіти (ЗВО) для уникнення мобілізації. Їх частка серед студентів-першокурсників платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%, а середній вік – до 27 років. Найбільшу уваги привертає вікова категорія студентів (чоловіки 30+ та 40+). Імовірною причиною є те, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, хоча середня вартість року навчання в ЗВО зросла до 23,7 тис. грн.