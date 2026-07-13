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В Україні презентували концепцію Школи національної ідентичності, – Гнат Коробко

Соціальний проєкт
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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В Україні презентували концепцію Школи національної ідентичності, – Гнат Коробко
Проєкт «Знай свою Україну» разом із іншими засновниками презентували концепт програми Школи національної ідентичності
фото: depositphotos.com

Меценат розповів, як буде реалізовано проєкт

В Україні презентували програмне наповнення Школи національної ідентичності, яка покликана посилити вже існуючі державні механізми, допомагаючи педагогам, громадам та інституціям. Про це повідомив Гнат Коробко, меценат та співавтор проєкту «Знай свою Україну», який є одним із співтворців ініціативи.

«На початку липня відбулася перша відкрита презентація програми «Школи національної ідентичності». Проєкт, зокрема, передбачає створення програм, що підсилюють культуру ідентичності, а також підтримку вчительства та сприяння стратегічному розвитку громад», – розповів Гнат Коробко.

Він зазначив, що команда проєкту презентувала структуру майбутньої програми для освітян та методологію розвитку громадянської стійкості через національну та громадянську ідентичність.

«Під час зустрічі команда вперше представила не лише структуру майбутньої програми Школи для освітян, а й значно ширшу концепцію – методологію розвитку громадянської стійкості через національну та громадянську ідентичність.», - зазначив Гнат Коробко.

За його словами, проєкт, в тому числі, допомагатиме дітям та молоді, які повертаються з окупації.

«На сьогодні є дуже багато викликів в цьому питанні. Наприклад, допомога дітям та молоді, які повертаються з депортації або окупації й довгий час були під впливом ворожої пропаганди. Або тим, хто переживає кризу ідентичності з інших причин. Тому, коли ми говоримо про роботу в різних секторах – молодіжному, освітньому чи інших, – ми завжди маємо мати у своїй скарбниці інструменти, які допомагають працювати над утвердженням української національної ідентичності», – наголосив Гнат Коробко.

У презентації Школи взяли участь понад 460 педагогів, експертів, представників влади та громадського сектору з 24 областей України. 

Проєкт реалізується Коаліцією організацій та експертів у сферах освіти, культури, філософії, фасилітації, громадянської участі та розвитку громад. Розробка програми для освітян здійснюється за підтримки Благодійного фонду імені Федора Шпига.

Реалізація пілотних етапів відбувається у партнерстві з Благодійним фондом «МХП – Громаді», Благодійним фондом «Коло» («Знай свою Україну»), Освітньою фундацією «МрійДій», GoGlobal, Фондом родини Богдана Гаврилишина, а також за участі експертної спільноти та за сприяння державних партнерів.

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Теги: школа меценат вчитель

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