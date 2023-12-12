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Кількість нелегалів, що порушують кордони ЄС, сягнула критичного рівня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кількість нелегалів, що порушують кордони ЄС, сягнула критичного рівня
ЄС потерпає від хвилі незаконної міграції
фото із відкритих джерел

Кількість нелегальних порушників кордонів у ЄС збільшилося на 17% за один рік

Кількість незаконних перетинів кордону на зовнішніх кордонах Європейського Союзу значно збільшилася, досягнувши 355,3 тис. випадків у 2023 році. Цифри вже за перші 11 місяців року були на 17% вищими, ніж за весь минулий рік. Це найвище значення з 2016 року, повідомило Агентство прикордонної та берегової охорони ЄС Frontex.

Згідно зі звітом агентства ЄС, міграційний маршрут у басейні центрального Середземномор'я, в основному через Італію, був найбільш завантаженим у 2023 році. На цьому міграційному маршруті національній владі довелося вживати заходів, адже кордон порушували 2 тис. разів за перші 11 місяців року, що на 16% більше, ніж за попередній рік. У листопаді було зареєстровано 7,8 тис. незаконних перетину кордону, а в жовтні – 9,6 тис.

За перші 11 місяців поточного року на міграційному маршруті у басейні Східного Середземномор'я, в основному через Грецію та Кіпр, було зафіксовано 52,5 тис. незаконних перетинів кордону, що на 48% більше, ніж торік. На цьому етапі компетентним органам довелося вживати заходів 4 тис. разів у листопаді, порівняно з 7 тис. – у жовтні.

За перші одинадцять місяців поточного року на міграційному маршруті через західно-балканські країни було зафіксовано 98,6 тис. спроб незаконного перетину кордону. Цифра показує зниження на 28%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цим маршрутом робилися спроби проникнути на територію Союзу в листопаді 1,8 тис. випадків, а в жовтні – 17,6 тис. На міграційному маршруті в басейні Західного Середземномор'я, переважно через Іспанію, цього року зовнішні кордони ЄС незаконно перетнули на 13,5 тис. менше, ніж торік. У листопаді було здійснено 1,3 тис. спроб, а у жовтні – 1,8 тис.

Наплив мігрантів на Канарські острови, які належать Іспанії, також був шаленим. Тут компетентні органи виявили цього року 32,4 тис. незаконних порушень кордону, що більш ніж удвічі (116%) більше, ніж минулого року. У листопаді було зареєстровано 4,6 тис. незаконних мігрантів, тоді як у жовтні було зареєстровано 13 тис.

У період із січня по листопад 58,3 тис. людей спробували перетнути Ла-Манш, щоб потрапити до Сполученого Королівства, що на 14% нижче за показники за аналогічний період минулого року. У листопаді тут перетнуло море 3,5 тис. осіб, а в жовтні – 8,2 тис.

З січня до листопада на східному кордоні Європейського союзу з Білоруссю було зафіксовано зниження на 10% порівняно з показниками, зафіксованими за ті ж місяці минулого року. Цього року східні кордони ЄС незаконно перетнули 5,3 тис. осіб. 197 людей спробували зробити це у листопаді, а 448 – у жовтні. Цього року сирійці, гвінейці та афганці з найбільшою ймовірністю в'їжджали до Європейського союзу всіма маршрутами нелегальної міграції, йдеться в останньому звіті Агентства прикордонної та берегової охорони ЄС.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час візиту до Кігалі (столиця Руанди – «Главком») підписав новий варіант угоди з Руандою, що передбачає відправлення в цю африканську країну нелегальних іммігрантів, які потрапили на британську територію, бажаючи отримати притулок. 

Глава МЗС Руанди Вінсент Бірута зазначив: угода підкреслює «прихильність Руанди» до захисту вразливих груп населення, зазначивши, що існує «необхідність усунення корінних причин», які змушують людей залишати свої будинки та шукати притулку в інших країнах.

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Теги: Європа мігранти трудові мігранти біженці

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