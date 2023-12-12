Кількість нелегалів, що порушують кордони ЄС, сягнула критичного рівня

Кількість нелегальних порушників кордонів у ЄС збільшилося на 17% за один рік





Кількість незаконних перетинів кордону на зовнішніх кордонах Європейського Союзу значно збільшилася, досягнувши 355,3 тис. випадків у 2023 році. Цифри вже за перші 11 місяців року були на 17% вищими, ніж за весь минулий рік. Це найвище значення з 2016 року, повідомило Агентство прикордонної та берегової охорони ЄС Frontex.

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Згідно зі звітом агентства ЄС, міграційний маршрут у басейні центрального Середземномор'я, в основному через Італію, був найбільш завантаженим у 2023 році. На цьому міграційному маршруті національній владі довелося вживати заходів, адже кордон порушували 2 тис. разів за перші 11 місяців року, що на 16% більше, ніж за попередній рік. У листопаді було зареєстровано 7,8 тис. незаконних перетину кордону, а в жовтні – 9,6 тис.

За перші 11 місяців поточного року на міграційному маршруті у басейні Східного Середземномор'я, в основному через Грецію та Кіпр, було зафіксовано 52,5 тис. незаконних перетинів кордону, що на 48% більше, ніж торік. На цьому етапі компетентним органам довелося вживати заходів 4 тис. разів у листопаді, порівняно з 7 тис. – у жовтні.

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За перші одинадцять місяців поточного року на міграційному маршруті через західно-балканські країни було зафіксовано 98,6 тис. спроб незаконного перетину кордону. Цифра показує зниження на 28%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цим маршрутом робилися спроби проникнути на територію Союзу в листопаді 1,8 тис. випадків, а в жовтні – 17,6 тис. На міграційному маршруті в басейні Західного Середземномор'я, переважно через Іспанію, цього року зовнішні кордони ЄС незаконно перетнули на 13,5 тис. менше, ніж торік. У листопаді було здійснено 1,3 тис. спроб, а у жовтні – 1,8 тис.

Наплив мігрантів на Канарські острови, які належать Іспанії, також був шаленим. Тут компетентні органи виявили цього року 32,4 тис. незаконних порушень кордону, що більш ніж удвічі (116%) більше, ніж минулого року. У листопаді було зареєстровано 4,6 тис. незаконних мігрантів, тоді як у жовтні було зареєстровано 13 тис.

У період із січня по листопад 58,3 тис. людей спробували перетнути Ла-Манш, щоб потрапити до Сполученого Королівства, що на 14% нижче за показники за аналогічний період минулого року. У листопаді тут перетнуло море 3,5 тис. осіб, а в жовтні – 8,2 тис.

З січня до листопада на східному кордоні Європейського союзу з Білоруссю було зафіксовано зниження на 10% порівняно з показниками, зафіксованими за ті ж місяці минулого року. Цього року східні кордони ЄС незаконно перетнули 5,3 тис. осіб. 197 людей спробували зробити це у листопаді, а 448 – у жовтні. Цього року сирійці, гвінейці та афганці з найбільшою ймовірністю в'їжджали до Європейського союзу всіма маршрутами нелегальної міграції, йдеться в останньому звіті Агентства прикордонної та берегової охорони ЄС.

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Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час візиту до Кігалі (столиця Руанди – «Главком») підписав новий варіант угоди з Руандою, що передбачає відправлення в цю африканську країну нелегальних іммігрантів, які потрапили на британську територію, бажаючи отримати притулок.

Глава МЗС Руанди Вінсент Бірута зазначив: угода підкреслює «прихильність Руанди» до захисту вразливих груп населення, зазначивши, що існує «необхідність усунення корінних причин», які змушують людей залишати свої будинки та шукати притулку в інших країнах.