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Голова Одеської ОВА повідомив наслідки удару по місту

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Голова Одеської ОВА повідомив наслідки удару по місту
Кіпер: Одна жінка у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеню важкості перебувають у медичних закладах.
фото: Telegram / Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, автівки, стоматологія, салон краси, магазини

Російські терористи другий понеділок поспіль поцілили у середмістя Одеси. Постраждало 6 людей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, одна жінка у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеню важкості перебувають у медичних закладах. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, автівки, стоматологія, салон краси, магазини, квіткові крамниці, автівки людей.

«Також пошкоджені два навчальних заклади – школа та спортивна зала університету. Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях. На місці атаки працюють усі відповідні екстрені служби», – йдеться у повідомленні.

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фото: Telegram / Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Кіпер додав, що комунальники розчищають руйнування, розгорнуто оперативний штаб, на місці опрацьовуються дані  постраждалих та заповнюється документація щодо компенсації збитків.

Нагадаємо, росіяни здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. «Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки», – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні вранці російські війська вранці вдарили по Київському району Харкова. О 10:18 стало відомо, що, ймовірно, удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400, а кількість постраждалих зросла до 19.  За попередніми підрахунками в тій чи іншій ступені постраждав 41 будинок, додав Терехов.

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Теги: школа Telegram будинок жінка Одеська ОДА інфраструктура Щастя росіяни

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