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Скасування золотих медалей у школах: Лісовий висловив свою думку щодо ініціативи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Скасування золотих медалей у школах: Лісовий висловив свою думку щодо ініціативи
Нардепка Наталія Піпа: Початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 млн грн на золоті медалі та понад мільйон гривень на срібні
фото: m-merydian com.ua

У Верховній Раді з'явилася пропонують скасувати золоті та срібні медалі, аби зекономити кошти державного бюджету України

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що питання скасування вручення у школах золотих і срібних медалей необхідно винести на громадське обговорення. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Медалі – це ініціатива депутатів, ми ще її не обговорювали з ними. Є певна традиція. Тому, я думаю, винесемо це на громадське обговорення і поспілкуємося щодо цієї ідеї», – сказав Лісовий журналістам на четвертому Саміті перших леді та джентльменів у четвер у Києві.

Міністр наголосив, що наразі не готовий коментувати таку ініціативу.

Нагадаємо, у Верховній Раді з'явилася ініціатива щодо скасування золотих та срібних медалей у школах для того, щоб зекономити кошти державного бюджету України. Відповідну пропозицію оприлюднила народна депутатка Наталія Піпа.

«За 5 років було виготовлено понад 66 тисяч медалей. За 2024 рік виготовили у два рази більше ніж у 2020, хоча рівень знань і кількість учнів – зменшилась. Робимо висновок, що у кількість медалей не відображає якості освіти», – заявила Наталія Піпа.

Народна депутатка зауважила, що початково у бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 млн грн на золоті медалі та понад мільйон гривень на срібні.

До слова, цього року найбільше студентів зараховано на бюджет за спеціальністю «середня освіта» – 6,1 тис. На контракті за цією спеціальністю навчатимуться ще 2,5 тис. майбутніх вчителів, із них 300 осіб отримали гранти.

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Теги: бюджет освіта українці навчання Україна Наталія Піпа Оксен Лісовий медалі

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