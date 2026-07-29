Ілон Маск висміяв вагітну голлівудську акторку Енн Гетевей

Маск висловився про виступ Енн Гетевей у 2018 році

Ілон Макс назвав акторку «маріонеткою» через її висловлювання про ЛГБТ-спільноту

Мільярдер Ілон Маск втрапив у черговий скандал через допис у своїй соцмережі X. Бізнесмен принизив відому американську акторку Енн Гетевей. Про це пише «Главком» із посиланням на Hindustantimes.

У мережі X користувачі поширили архівне відео з виступом Енн Гетевей на церемонії Human Rights Campaign 2018 року. Актриса була нагороджена за підтримку ЛГБТ-спільноти. Зі сцени вона закликала переосмислити сталі уявлення про білу расу, гетеросексуальність і традиційну гендерну ідентичність.

Першим це відео прокоментував професор Ґад Саад. На що відгукнувся Ілон Маск та публічно висловився про розумові здібності зірки

«У неї мізки як у пташки».

фото: скриншот Х

«Вона просто читає сценарій, який написав хтось інший. Тут взагалі немає критичного мислення».

фото: скриншот Х

«Вона просто маріонетка. Той, хто написав її промову, справжній поки***к», – написав Маск у своїх дописах.

фото: скриншот Х

У коментарях користувачі припускають, що подібна критика на адресу акторки з боку Ілона Маска також може бути пов'язана з фільмом «Одіссея» Крістофера Нолана. У цій стрічці Енн Гетевей виконала роль Пенелопи.

Як писав «Главком», власник компанії SpaceX Ілон Маск розкритикував фільм «Одіссея» режисера Крістофера Нолана. Бізнесмен заявив, що він планує зробити власну версію «Одіссеї» за допомогою свого штучного інтелекту Grok Imagine, який належить до продуктів його компанії SpaceXAI. Він також зазначив, що його фільм відповідатиме поемі Гомера, натякаючи на невідповідність сюжету Крістофера Нолана.

Також повідомлялося, у вересні на 83-му Венеційському кінофестивалі покажуть документальний фільм про мільярдера та засновника компанії SpaceX Ілона Маска. Режисером стрічки став американський режисер та документаліст Алекс Гібні.