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«Полювання» на квартири померлих і біженців. У двох містах викрито схему на 2,6 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Полювання» на квартири померлих і біженців. У двох містах викрито схему на 2,6 млн грн
Правоохоронці встановили, що організатором оборудки був 45-річний киянин
фото: Національна поліція Укрвїни

Загальна вартість квартир, якими заволоділи або намагалися заволодіти підозрювані, перевищує 2,6 млн грн

У столиці правоохоронці знешкодили організовану злочинну групу з п'яти осіб, які незаконно заволодівали нерухомістю в Києві та Івано-Франківську. За даними слідства, організатором оборудки виявився 45-річний киянин, який залучив до схеми чотирьох спільників із Київської та Івано-Франківської областей, зокрема й пенсіонерку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Як працювала схема 

Організатор угруповання підшукував житло, господарки якого померли або виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Надалі зловмисники підробляли паспорти, вклеюючи в них власні фотографії, та зверталися до нотаріусів для переоформлення майна. У такий спосіб вони привласнили квартиру в Івано-Франківську, яка мала перейти у власність громади після смерті власниці, та житло в Подільському районі Києва, власниця якого перебуває за кордоном. Також фігуранти намагалися переоформити частку ще однієї столичної квартири.

«Загальна сума збитків, спричинена діями зловмисників, становить понад 2,6 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Відповідальність та запобіжні заходи

Слідчі та оперативники за процесуального керівництва прокуратури повідомили учасникам групи про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою, а також у підробленні та використанні офіційних документів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На час досудового розслідування організатора схеми вже відправили під варту. 

Нагадаємо, у Києві перед судом постане організована група на чолі з адвокатом, яку обвинувачують у шахрайському заволодінні двома квартирами вартістю понад 25 млн грн. Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно адвоката та його спільників, які за допомогою підроблених документів намагалися заволодіти елітною нерухомістю у столиці.

Раніше на Київщині викрито схему заволодіння та продажу відумерлої спадщини за участі ексголови районного суду та адвокатів. Слідство встановило, що у 2020 році після смерті жінки, яка не мала спадкоємців, її квартира в Києві мала перейти територіальній громаді. Натомість суддя та його спільники розробили план шахрайського заволодіння майном.

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Теги: квартира шахрайство слідство житло розслідування поліція

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