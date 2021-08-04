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    Українська школа показала один із найкращих результатів у рейтингу якості освіти

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    Українські вчителі навчають школярів на рівні з розвиненими країнами - Українська школа показала один із найкращих результатів у рейтингу якості освіти
    Українські вчителі навчають школярів на рівні з розвиненими країнами

    У рейтингу оцінювання якості середньої освіти по міжнародному стандарту ОЕСР PISA Україна показала одні з найкращих результатів у регіоні

    Україна показала один із найкращих результатів у міжнародному рейтингу якості середньої освіти. Про це у Facebook написала ексдепутатка Тетяна Острікова.

    Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) опублікувала аналіз результатів тестування учнів в країнах Східної Європи і Центральної Азії. За словами Острікової, Україна в рейтингу оцінки якості середньої освіти показала одні з кращих результатів.

    Так, у дослідженні вимірювали здатність 15-річних учнів використовувати свої знання для вирішення реальних проблем. Українські школярі йдуть у цьому питанні нарівні з учнями Туреччини, трохи поступаючись дітям з Хорватії та Білорусі.

    Вимірювали набір навичок, які називаються метапізнавальними (meta-cognitive). Вони допомагають орієнтуватися і вирішувати непередбачені проблеми.

    «Українські школярі мають одні з кращих результатів за цим критерієм. Результати дослідження показують, що принаймні в освіті продуктивність праці вчителів перевищує розвинені країни», – підкреслила Острікова.

    Вона наголосила, що у дослідженні проаналізували два співвідношення:

    • Навички школярів з читання і ВВП на душу населення в країні. Так, Україна показує значно кращий результат серед країн з аналогічним ВВП на душу населення.
    • Навички школярів з читання і витрати держави на учня за весь період його навчання в школі. Тут з’ясувалося, що українські вчителі навчають школярів на рівні з розвиненими країнами, в яких витрати на учня в рази більші.

    Нагадаємо, на сьогодні у Києві вакциновано 88 595 працівників столичних навчальних закладів, а це лише 57%.

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    Теги: освіта школа ВВП навчання Україна Facebook населення школярі
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    Українська школа показала один із найкращих результатів у рейтингу якості освіти