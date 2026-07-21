Путін знайшов новий спосіб фінансування війни

Від початку 2026 року золотий запас країни-агресорки скоротився на 43,5 тонни

Центральний банк Росії шість місяців поспіль продає золото з державних резервів, намагаючись компенсувати дефіцит федерального бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За перше півріччя Центральний банк Росії реалізував близько 44 тонн дорогоцінного металу. Лише у червні обсяг золотого запасу скоротився на 9,33 тонни, а загалом від початку 2026 року – на 43,5 тонни. Цей розпродаж став найбільшим щонайменше за останні 25 років – весь період, який охоплює статистика Всесвітньої золотої ради. Навіть під час пандемії коронавірусу Росія продала приблизно вшестеро менше золота.

За оцінками аналітиків, реалізація резервів могла принести Кремлю близько $5,6 млрд. Ці гроші використовують для балансування бюджету, який потерпає від нестачі доходів.

Аналітик Freedom Global Володимир Чернов пояснив, що Банк Росії продає ліквідні резервні активи, коли нафтогазові надходження виявляються нижчими за передбачений рівень або кошти державного фонду спрямовують на внутрішні витрати. Водночас значне зростання світових цін на золото дозволяє Москві отримувати більше грошей від кожної проданої тонни.

Російські мільярдери почали активніше виводити капітали за кордон через страх конфіскацій з боку Кремля. Заможні росіяни переводять кошти у криптовалюти, золото, закордонну нерухомість і приватні інвестиційні фонди. Серед основних напрямів – Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина, Саудівська Аравія та Кіпр.