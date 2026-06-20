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Ніякого штучного інтелекту до 13 років. Норвегія змінила правила для школярів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ніякого штучного інтелекту до 13 років. Норвегія змінила правила для школярів
Норвегія відмовилася від безконтрольного використання штучного інтелекту в школах
фото: Reuters

Уряд вирішив обмежити використання генеративної нейромережі в освіті, побоюючись, що діти втрачають базові навички навчання

Уряд Норвегії запровадив нові обмеження на використання генеративного штучного інтелекту в школах. Нові правила почнуть діяти вже з початком наступного навчального року наприкінці серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Згідно з рішенням уряду, учням початкової школи віком від шести до 13 років фактично заборонять використовувати генеративний штучний інтелект під час навчання. Для школярів віком від 14 до 16 років робота з такими технологіями буде дозволена лише під контролем учителів.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере пояснив, що надмірне використання штучного інтелекту може завадити дітям опановувати фундаментальні навички. «Найголовніше в школі – це те, щоб наші діти навчилися читати, писати та займатися математикою», — наголосив глава уряду.

Водночас для старшокласників віком від 17 до 19 років використання ШІ розглядатиметься як важлива компетенція, необхідна для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності.

Нові обмеження стали частиною ширшої політики норвезької влади щодо зменшення впливу цифрових технологій на дітей. Раніше уряд уже заборонив використання смартфонів у школах та оголосив про збільшення фінансування друкованих підручників і книжок.

Раніше уряд Норвегії раніше заборонив використання смартфонів у школах після погіршення результатів освітніх тестів. Влада також взяла курс на повернення традиційних методів навчання та збільшення кількості паперових підручників у навчальних закладах.

Нагадаємо, що раніше в приватній школі Alpha School у штаті Техас запровадили модель навчання, де основні предмети учні вивчають за допомогою штучного інтелекту, а роль педагогів виконують так звані «гіди». Вони не викладають навчальний матеріал, а займаються мотивацією дітей, індивідуальною підтримкою та розвитком практичних навичок.

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Теги: штучний інтелект Норвегія школа

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