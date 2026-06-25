Як скласти НМТ на максимум? Мама випускниці-рекордсменки розкрила пастки тесту

У завданнях зустрічаються заплутані формулювання, які можуть збивати з пантелику навіть добре підготовлених учасників

Мама випускниці львівського ліцею №81 імені Петра Сагайдачного, яка отримала максимальні бали на НМТ з трьох предметів, Оксана Клак вважає, що її донька успішно склала тести завдяки системній підготовці та гарному навчанню у школі. Проте в самих тестах зустрічаються пастки, в які можуть потрапити навіть добре підготовлені учні. Про це жінка розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Серед головних пасток тесту вона назвала складні формулювання запитань, які можуть збивати з пантелику навіть добре підготовлених учасників.

Стосовно пасток у тестах з української мови, матір випускниці зазначила: наприклад, у завданнях на визначення частин мови, слід звертати увагу не лише на саме слово, яке виділене, а й на контекст його вживання. Від цього залежить, у значенні якої частини мови воно вжито.

Крім того, у формулюванні завдань часом є «визначити, у якому рядку всі слова записано правильно», а часом «записано правильно, окрім». Тож треба дуже уважно читати питання.

Також складними для абітурієнтів є завдання на пошук лексичної помилки.

До слова, донька Оксани, Софія Клак, яка отримала максимальні 200 балів одразу з трьох предметів НМТ, розповіла про найбільш складні завдання цьогорічної вступної кампанії.

Нагадаємо, серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту.

Як відомо, НМТ – прямий нащадок ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), яке повноцінно запрацювало з 2008 року. Розробкою і впровадженням тестування займався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ЗНО було покликано забезпечити однакові справедливі умови для вступників у виші. Це великий іспит, який, у тому числі, передбачав розгорнуті відповіді, перевіряв знання з кількох предметів та аналітичні здібності випускника. Бал, отриманий за ЗНО, був основним критерієм для вступу у вищі навчальні заклади. Без складання цього іспиту вибір навчальних закладів після закінчення школи був дуже обмежений.