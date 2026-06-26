Як скласти НМТ на 200 балів? Випускниця-рекордсменка поділилася секретами підготовки

Софія Клак порадила корисні застосунки та методи запам'ятовування інформації

Випускниця львівського ліцею №81 імені Петра Сагайдачного Софія Клак, яка отримала максимальні 200 балів відразу з трьох предментів на національному мультипредметному тесті (НМТ), розповіла про власну систему підготовки та дала поради, як досягти високого результату. Про це дівчина зазначила в інтерв’ю «Главкому».

Софія цілий рік займалася з репетиторами з трьох предметів – математики, англійської та історії України. До тесту з української її готувала мама, оскільки має філологічну освіту.

Ліцеїстці стала в пригоді не лише системність підготовки, а й деякі секрети, як легше та швидше запам’ятовувати великі об’єми інформації. До прикладу, вивчити окремі дати з історії допомогла пісня гурту ТНМК «Історія України за 5 хвилин».

«Ще мені допомагала програма Quizlet, де можна створювати інтерактивні картки. Узагалі там є різні інструменти, але найпопулярніший – саме картки. З ними дуже легко запам'ятовувати дати і визначення. Так, наприклад, вчила лексику з англійської», – розповіла абітурієнтка.

За її словами, спрацювали також стікери із замітками та визначеннями, прикріплені на видних місцях.

Ще один корисний метод запам'ятовування матеріалу – вигадувати асоціації, каже Софія. «Так, асоціативні ряди теж можуть допомагати. Наприклад, є Дорогубузька ікона Богородиці, яку треба знати. Репетитор порадив запам'ятати, ніби вона «Дорогубузька», бо «дорогу бачить», бо в Богородиці на іконі великі очі.Є ще Холмська ікона. Щоправда, для того, щоб її запам'ятати, часто використовується русизм. Ікона дуже пошкоджена, ніби котилася з «холма» (пагорба – «Главком»)», – навела приклади дівчина.

Дорогобузька (ліворуч) та Холмська ікони колаж: glavcom.ua

Софія порадила майбутнім випускникам не боятися спілкуватися та знайомитися з іншими абітурієнтами перед складанням НМТ, а також прихопити з собою пляшку води.

«Звісно, треба старатися «зібратися». Я навіть хвилювалася більше перед самим тестом, але перестала, коли побачила завдання, бо вони були для мене знайомі, готувалася до них весь рік. Тоді і зрозуміла, що тут нема нічого аж такого, що можу не знати», наголосила ліцеїстка.

Нагадаємо, серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту.

Як відомо, НМТ – прямий нащадок ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), яке повноцінно запрацювало з 2008 року. Розробкою і впровадженням тестування займався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ЗНО було покликано забезпечити однакові справедливі умови для вступників у виші. Це великий іспит, який, у тому числі, передбачав розгорнуті відповіді, перевіряв знання з кількох предметів та аналітичні здібності випускника. Бал, отриманий за ЗНО, був основним критерієм для вступу у вищі навчальні заклади. Без складання цього іспиту вибір навчальних закладів після закінчення школи був дуже обмежений.