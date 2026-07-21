Лубінець шокував «тарифами» ТЦК за уникнення мобілізації

Омбудсмен заявив про масштабну корупцію під час мобілізації

За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, військовозобов’язані нібито платять працівникам територіальних центрів комплектування тисячі доларів, аби уникнути доставлення до військкомату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Новини.Live».

Лубінець стверджує, що за можливість вийти з автобуса ТЦК можуть вимагати близько 10 тисяч доларів. Якщо людину вже доправили до територіального центру комплектування, сума нібито зростає вдвічі. Водночас така «домовленість» не гарантує, що військовозобов’язаного не спробують мобілізувати повторно.

«Проблема в тому, що відкуповується одна частина суспільства, інша частина не має на це ресурсу і йде воювати», – наголосив Лубінець.

Він також заявив, що деякі ТЦК намагаються виконати мобілізаційні показники, призиваючи людей без належного врахування їхнього віку та стану здоров’я. Як приклад Лубінець навів випадок на Закарпатті, коли 59-річний чоловік приїхав до регіону на лікування. На вокзалі його зустріли представники ТЦК і попри наявні медичні документи чоловіка мобілізували.

Після цього, як розповів омбудсмен, п’ять військових частин відмовилися приймати чоловіка на службу. Його юридично оформили в районному ТЦК, однак навіть через два тижні він залишався у цивільному одязі та фактично не був залучений до виконання військових обов’язків.

Лубінець називає ситуацію з мобілізацією на Закарпатті однією з найскладніших в Україні. Водночас позитивною він вважає роботу ТЦК у Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Напередодні на сайті Кабміну зареєстрували петицію із закликом скоротити штат ТЦК щонайменше на 50%. Автор ініціативи пропонує провести аудит роботи центрів, перевести частину військовослужбовців до підрозділів ЗСУ, а надлишковий транспорт передати на фронт. Також у документі йдеться про відеофіксацію спілкування працівників ТЦК із громадянами, регулярні ротації та персональну відповідальність за перевищення повноважень.