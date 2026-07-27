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Влаштовували на навчання за хабарі: у столиці викрито двох освітянок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Влаштовували на навчання за хабарі: у столиці викрито двох освітянок
Обом фігуранткам вже оголосили про підозру
фото: Національна поліція України

Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі

У столиці правоохоронці затримали двох працівниць навчальних закладів, які вимагали гроші від потенційних абітурієнтів за сприяння в зарахуванні на навчання. Обом фігуранткам вже оголосили про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що у Шевченківському районі викрили доцента одного зі столичних університетів. Жінка оцінила у $10 тис. допомогу вступнику призовного віку із зарахуванням до магістратури, що надавало б право на відстрочку від мобілізації. Вона одразу попередила «клієнта», що навчання буде фіктивним і відвідувати заняття не потрібно.

Інший випадок зафіксували в Печерському районі. Там завідувачка денного відділення одного зі столичних коледжів взяла 30 тис. грн хабаря від абітурієнта. За ці гроші посадовиця обіцяла вплинути на рішення приймальної комісії щодо його зарахування.

Гроші, вилучені під час обшуку
Гроші, вилучені під час обшуку
фото: Національна поліція України

Обох освітянок затримали в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання грошей.

Затримання однієї з підозрюваних
Затримання однієї з підозрюваних
фото: Національна поліція України

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської та Печерської окружних прокуратур повідомили затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, за словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, військовозобов’язані нібито платять працівникам територіальних центрів комплектування тисячі доларів, аби уникнути доставлення до військкомату. Лубінець стверджує, що за можливість вийти з автобуса ТЦК можуть вимагати близько 10 тисяч доларів. Якщо людину вже доправили до територіального центру комплектування, сума нібито зростає вдвічі. Водночас така «домовленість» не гарантує, що військовозобов’язаного не спробують мобілізувати повторно.

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Теги: Київ хабар навчання поліція вступна кампанія

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