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Свіжий ремонт і вибиті вікна: у Києві перед 1 вересня пошкоджено дві школи (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Свіжий ремонт і вибиті вікна: у Києві перед 1 вересня пошкоджено дві школи (фото)
Під час обстрілу люди не постраждали
фото: Рлександр Сазановия/Telegram

Відповідні служби проводять обстеження будівель та фіксують наслідки атаки

Унаслідок нічного ракетного обстрілу столиці у Шевченківському районі зазнали руйнувань два заклади освіти, які вже були повністю підготовлені до початку нового навчального року. Про це повідомив голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Сазанович, інформує «Главком».

Повідомляється, що в одній із гімназій вибито вікна та суттєво пошкоджено корпуси. В іншому закладі також вибито вікна.

Крізь потрощені вікна видно прапор України
Крізь потрощені вікна видно прапор України
фото: Рлександр Сазановия/Telegram
Скло й уламки вікон валяються довкола закладу
Скло й уламки вікон валяються довкола закладу
фото: Рлександр Сазановия/Telegram

На оприлюднених фото видно, що в приміщеннях щойно завершили ремонти до 1 вересня, однак ворожий удар завдав будівлям значних руйнувань.

Ігрова кімната засипана будівельним сміттям після удару
Ігрова кімната засипана будівельним сміттям після удару
фото: Рлександр Сазановия/Telegram

«На щастя, постраждалих немає. Наразі на місці працюють усі відповідні служби та вибухотехніки. Проводимо обстеження й фіксуємо наслідки атаки», – зазначив очільник району.

Свіжий ремонт і вибиті вікна: у Києві перед 1 вересня пошкоджено дві школи (фото) фото 1
фото: Рлександр Сазановия/Telegram
Школа була дбайливо відремонтована і чекала на учнів 1 вересня
Школа була дбайливо відремонтована і чекала на учнів 1 вересня
фото: Рлександр Сазановия/Telegram
Шкільні аудиторії після атаки потребують капітального ремонту
Шкільні аудиторії після атаки потребують капітального ремонту
фото: Рлександр Сазановия/Telegram

Інформація є попередньою та уточнюється. Про подальші деталі та відновлювальні роботи влада обіцяє повідомити додатково.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів, унаслідок чого в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків.

Теги: влада Київ навчання школа обстріл

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