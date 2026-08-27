Свіжий ремонт і вибиті вікна: у Києві перед 1 вересня пошкоджено дві школи (фото)
Відповідні служби проводять обстеження будівель та фіксують наслідки атаки
Унаслідок нічного ракетного обстрілу столиці у Шевченківському районі зазнали руйнувань два заклади освіти, які вже були повністю підготовлені до початку нового навчального року. Про це повідомив голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Сазанович, інформує «Главком».
Повідомляється, що в одній із гімназій вибито вікна та суттєво пошкоджено корпуси. В іншому закладі також вибито вікна.
На оприлюднених фото видно, що в приміщеннях щойно завершили ремонти до 1 вересня, однак ворожий удар завдав будівлям значних руйнувань.
«На щастя, постраждалих немає. Наразі на місці працюють усі відповідні служби та вибухотехніки. Проводимо обстеження й фіксуємо наслідки атаки», – зазначив очільник району.
Інформація є попередньою та уточнюється. Про подальші деталі та відновлювальні роботи влада обіцяє повідомити додатково.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів, унаслідок чого в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків.
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