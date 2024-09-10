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Прем'єр Польщі Туск скасував візит до Німеччини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Прем'єр Польщі Туск скасував візит до Німеччини
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (зліва) також скасував свою поїздку на церемонію до Потсдама
фото:Tomasz Gzell, EPA-EFE

Причиною скасування візиту є погіршення відносин між Польщею та Німеччиною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скасував свою поїздку до Німеччини, яка мала статися наприкінці цього тижня. Причиною є погіршення відносин між країнами. Про це повідомляє Euractiv.

Згідно з повідомленням, Туск мав поїхати до Потсдама, щоб отримати нагороду M100 Media Award, яку присуджують «особистостям, які віддані зміцненню демократії, свободі слова та свободі преси, а також європейському взаєморозумінню».

Проте польський прем'єр скасував свій візит в останній момент, пославшись на внутрішні зобов'язання, і тепер замість нього поїде міністр юстиції Адам Боднар.

Також свою поїздку на церемонію скасував канцлер Німеччини Олаф Шольц, який мав виголосити похвалу на честь Туска.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Індія може відіграти вирішальну роль у відновленні миру в Україні.  

До слова, операція України в Курській області РФ є здійсненням міжнародно визнаного права на самооборону. Про це заявив  прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Коментуючи українську атаку в Курській області, Туск підкреслив, що «дії України є оборонними діями». Прем’єр Польщі додав, що влада перебуває в постійному контакті з українською стороною, «але, звичайно, не йдеться про консультації, які полягають у тому, щоб хтось у Києві узгоджував зі мною, в який день, куди хто буде рухатися».

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Теги: Олаф Шольц Дональд Туск міністр Німеччина Польща

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