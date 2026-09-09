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Авторка ідеї Громадської ради доброчесності закликала ліквідувати всі громадські ради

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Авторка ідеї Громадської ради доброчесності закликала ліквідувати всі громадські ради
Сироїд також розкритикувала підхід ГРД до оцінювання суддів
фото: Радіо Хартія

Сироїд: «Якщо ти хочеш боротися з корупцією, то тобі не треба громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони – йди в Міністерство оборони і борися»

Авторка ідеї створення Громадської ради доброчесності (ГРД), ексвіцеспікерка Верховної Ради Оксана Сироїд, яка нині служить у Силах оборони, вважає, що цей орган потрібно ліквідувати. На її думку, разом із ГРД варто відмовитися і від усіх інших громадських рад при державних установах. Про це Сироїд розповіла в інтерв’ю громадській ініціативі «Голка», яке екслюзивно опубліковано на «Главкомі».

Сироїд пояснила, що Громадська рада спочатку задумувалася як тимчасовий інструмент, який мав працювати приблизно півтора-два роки. За цей час мало стати зрозуміло, чи судова система починає працювати належним чином.

«Як людина, яка це придумала, я вважаю, що Громадську раду доброчесності треба ліквідувати. Я взагалі вважаю, що всі громадські ради треба ліквідувати», – заявила Сироїд.

Громадська рада доброчесності (ГРД) – незалежний громадський орган, який бере участь у кваліфікаційному оцінюванні суддів. Рада збирає та аналізує інформацію про кандидатів і суддів, готує висновки щодо їхньої доброчесності та може надавати їх Вищій кваліфікаційній комісії суддів України під час оцінювання.

За її словами, громадські ради при державних органах не можуть повноцінно замінити інституції, які мають визначені законом повноваження та несуть відповідальність за свої рішення.

«Якщо ти хочеш боротися з корупцією, то тобі не треба громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони – йди в Міністерство оборони і борися. Якщо хочеш займатися добором суддів – подавайся в члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів чи ставай суддею, проходь весь цей шлях, мучся», – сказала вона.

Сироїд також розкритикувала підхід ГРД до оцінювання суддів. За її словами, члени ради замість системних проблем часто зосереджуються на окремих особистостях.

«Лише на небесах є святі, а по землі ходять грішні люди. Будь-яку людину можна на чомусь піймати, якщо ти хочеш поставити під сумнів її доброчесність», – зазначила Сироїд.

На її думку, інституційний підхід має полягати не в пошуку компрометувальних деталей про конкретних людей, а у визначенні критеріїв залежності чи незалежності та пошуку способів усунути системні проблеми.

Водночас Сироїд наголосила, що не шкодує про створення ГРД у 2016 році. За її словами, на той момент цей механізм був необхідний через складну політичну ситуацію та високий рівень недовіри до судової системи.

«Саме такий інструмент був потрібен 10 років тому, і я не шкодую, що ми його створили», – сказала вона. Сироїд пояснила, що тоді Громадська рада доброчесності стала одним із механізмів пошуку суспільного консенсусу навколо судової реформи та голосування за новий закон про судоустрій.

Вона також зазначила, що громадськість не може бути повноцінною інституцією, оскільки не має чітко визначеного органу, перед яким несла б відповідальність. «Інституція має мати повноваження та відповідальність: щось, що сидить збоку і висловлює якісь претензії, не несучи відповідальності, не може називатись інституцією», – наголосила Сироїд.

Варто зазначити, що Оксана Сироїд була народною депутаткою VIII скликання та з 2014 до 2019 року обіймала посаду заступниці голови Верховної Ради. Вона брала участь у підготовці судової реформи та роботі Конституційної комісії, а також була авторкою ідеї створення Громадської ради доброчесності. Нині Сироїд є офіцеркою Сил оборони України та служить у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія».

Нагадаємо, що Сироїд бачила судову реформу зсередини, водночас вона ставить під сумнів саму логіку, за якою її намагалися здійснювати. Екснардепка пояснює, чому віра в «правильний закон» виявилася ілюзією, чому реформа 2016 року була неминучою, але обмеженою, і чому справжня судова реформа, на її думку, неможлива без досягнення нової угоди між тими, хто контролює ресурси в державі. Детальніше про це можна почитати в її інтерв'ю, яке екслюзивно опубліковане на «Главкомі».

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Теги: суд суддя права громадян Україна Оксана Сироїд

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