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Україна планує заборонити обіг деяких пластикових виробів: перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна планує заборонити обіг деяких пластикових виробів: перелік
Україна планує відмовитися від деяких пластикових виробів
фото з відкритих джерел

Зазначається, що такі заходи пов'язані з наміром України стати повноцінним членом Євросоюзу, а останній, як відомо, йде шляхом зменшення такого виду відходів

Україна планує заборонити виробництво, ввезення, введення в обіг та розповсюдження деяких пластикових виробів із метою зменшення їхнього впливу на довкілля. Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

Так, планується заборонити:

  • гігієнічні ватні палички з пластиковою основою;
  • ємності з пінополістиролу та пластикові ємності у формі блістерного паковання або лотків – для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або беруться на виніс;
  • мішалки та соломинки для напоїв;
  • палички, що прикріплюються до повітряних куль;
  • шпажки;
  • одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки тощо.

Зазначається, що такі заходи пов'язані з наміром України стати повноцінним членом Євросоюзу, а останній, як відомо, йде шляхом зменшення такого виду відходів.

З 3 липня цього року пластикові пляшки в ЄС продаються винятково з прикріпленими кришками. Очікується, що завдяки цьому кришка потрапить на переробку разом із пляшкою, а не буде викинута окремо у смітник або в ґрунти чи воду.

Цьому рішенню передувала ухвалена у 2019 році Директива ЄС 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля. 

«Ідучи європейським шляхом, Україна також впроваджує кращі європейські практики у боротьбі за чисте довкілля. Наразі напрацьовується  законопроєкт, який дозволить імплементувати Директиву 2019/904», – пояснили в Міндовкілля.

Нагадаємо, мережа супермаркетів «МегаМаркет» наразилася на критику через надмірне використання пластикової упаковки для фруктів та овочів. На це звернули увагу користувачі соцмереж.

Раніше повідомлялося, що китайські дослідники зробили прорив у переробці пластикових відходів, використовуючи морську воду та сонячне світло. Новий процес є максимально недорогим та екологічним.

Також дослідники з Кембриджського університету розробили систему, яка може перетворювати відходи на хімічні продукти за допомогою відновлюваної енергії, повідомляє euronews.

До слова, вчені виявили величезну кількість нанопластику в бутильованій воді, що продається в США. Досі незрозуміло, як пластик впливає на здоров’я людини, але деякі дані свідчать про те, що хімікати, які використовуються для виготовлення пластику, можуть порушувати роботу гормонів і навіть викликати рак, пише видання Health.

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Теги: екологія Мінекології Україна пластик законопроєкт

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