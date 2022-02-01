1 лютого: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Не можна виконувати важку роботу, інакше весь рік доведеться важко працювати

У вівторок, 1 лютого, відзначається:

Міжнародний день десерту

Міжнародний день десерту – неофіційне свято, але це не заважає йому ставати все популярнішим у світі. Його створення ініціювала американка Енджі Дадлі – блогерка й кондитерка. Вона прославилася як авторка десерту кейк-поп. Вважають, що саме його поява 1 лютого 2008 року і дала старт святу.

Кейк-поп – десерт, що нагадує чупа-чупс (цукерку на паличці). Спочатку його готували з бісквітного тіста і шоколадної глазурі, але пізніше з'явилися варіації цієї страви.

Китайський Новий рік

Китайський Новий рік за традицією – Чунь цзе, що значить Свято весни, є для китайців головним святом, його відзначають вже більше двох тисяч років. Воно випадає на перший новий місяць першого місяця року, між 12 січня і 19 лютого.

Всесвітній день хіджабу (World Hijab Day)

Всесвітній день читання вголос

Це день, присвячений силі грамотності та тієї радості, яка виникає, коли ми розповідаємо вголос історії в сім'ї, класі і суспільстві.

День «На роботі голяка»

Весела ідея американки Лізи Канарек для тих, хто працює у віддаленому режимі з дому.

День жувальної гумки

День натхнення своїх співробітників на вдосконалення

Яке релігійне свято

1 лютого православна церква вшановує святого преподобного Макарія Великого (Макарія Єгипетського). Макарій – простий чернець-відлюдник, який став настоятелем монастиря, явивши приклад християнської лагідності, благочестя і смиренності. Його чудотворні мощі знаходяться в місті Амальфі (Італія).

Віряни вважали, що на Макарія вкрай небажано було працювати, а тому в цей день люди ходили один до одного в гості, обговорювали останні новини, пили чай.

Родом він був з Нижнього Єгипту, проживав у IV столітті. За наполяганням батьків одружився рано, але незабаром дружина померла. Коли пішли в інший світ і батьки, Макарій оселився в найближчій пустелі, де став послушником при старці-відлюднику. Пізніше кілька років прожив на самоті в Фаранській пустелі.

Вчився у Антонія Великого, в сорок років отримав сан священика. Володів даром чудотворення, прославився тим, що вмів воскрешати мертвих. Заснував монастир у Нітрійській пустелі, в якому помер у 391 році.

Що потрібно зробити

Перший день останнього місяця зими сприятливий для нових починань. Особливо вдалими стануть нові справи, спрямовані на благо інших людей. Треба запам’ятати сон, який приснився на Макарія. Сновидіння віщують благополуччя. Якщо сон приснився вдень, то він до вечора збудеться.

Що категорично не можна робити

Не можна виконувати важку роботу, інакше весь рік доведеться важко працювати.

В одязі не можна вибирати чорний траурний колір – це до біди. Свій наряд варто урізноманітнити яскравими тонами.

1 лютого не можна стригти волосся.

Не можна лихословити – в цей день мова повинна бути максимально чистою.

Народні прикмети

Якщо на Макарія мете заметіль, значить, саме такою буде погода впродовж усього місяця.

Кажуть: заметіль на Макарія – весну довго чекати.

Морозний день – до спекотного літа.

Тепла погода на Макарія – прикмета, що перша половина літа буде дощовою.

Багато зірок на небі – зима буде тривалою, і потепління поки що чекати не доводиться.

Завірюха 1 лютого – Масляна також буде з хуртовинами.

Безхмарна погода – до ранньої і теплої весни.

Відлига на Макарія – прикмета того, що незабаром настануть весняні дні.

Якщо перший день лютого видався сонячним – весна прийде рано, а останній місяць зими буде теплим і ясним.

Іменини

1 лютого іменини відзначають: Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Єфросинія, Григорій, Марко, Феодосія.