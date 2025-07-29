Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити

Як правильно постити перед Успінням Пресвятої Богородиці

Успінський піст – один із чотирьох найбільших постів у православ'ї, названий на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають щорічно 15 серпня. За значимістю Успінський піст прирівняний до Великого посту. Це – єдиний піст у церковному році, присвячений Діві Марії. Його встановили в X столітті.

Коли починається і коли завершується Успінський піст

Від 1 серпня розпочинається один із найсуворіших постів православного світу – Успінський піст. Завершиться він рівно через два тижні – 14 серпня.

Піст – це радість для душі, її оновлення, подолання хоча б однієї негативної звички або вади. Нагадаємо, взагалі у православному світі 4 пости. Є Різдвяний піст – стояння перед таємницею Народження Христового. Великий піст – найдавніший, дорівнює десятій частині днів року. Апостольський піст – компенсаторний для тих, хто не дотримувався Великого посту.

Триватиме Успінський піст 14 днів та завершиться 15 серпня святом Успіння Пресвятої Богородиці. Цими днями бажано поститися, хоча б раз на день читати молитву Богородиці, відвідувати храм та хоча б раз сповідатися й причаститися у церкві.

Що відбувається у перший день Успінського посту

Звісно, не мед, і не квіти найголовніші у цей день на літургії. Офіційна, церковна назва свята – Походження чесних Древ Животворчого Хреста Господнього.

Одяг священників цього дня – фіолетовий, тому саме фіолетовий – є головним кольором цього дня.

Найголовніший момент 1 серпня у церкві – винесення з вівтаря Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього та можливість підійти та вклонитися святині, яка виноситься раз на рік, у цей день. За переданнями, у цю мить Небо, Сам Господь наближаються до людей. Саме Хрест, а не квіти чи мед, треба із радістю зустрічати, усім серцем дякуючи Богу за його милість.

Що не можна їсти в Успінський піст

Успінський піст за суворістю схожий на Великий. З 1 по 14 серпня потрібно утриматися від їжі тваринного походження (м'яса, молока, яєць), віддаючи перевагу, грибам, горіхам, овочам, фруктам і ягодам.

Понеділок, середа і п'ятниця – сухоїдіння (хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед).

– сухоїдіння (хліб, вода, сіль, сирі фрукти і овочі, сухофрукти, горіхи, мед). Вівторок і четвер – гарячі страви без масла.

– гарячі страви без масла. Субота і неділя – гаряча їжа з маслом, також можна вино.

Втім, у світле свято Преображення Господнього (6 серпня) дозволяється вживати в їжу рибу і вино.

Зазначимо, що такі суворі правила посту актуальні лише для ченців. Віряни ж можуть скласти посильний календар харчування самостійно, або ж разом зі своїми духівниками.

Що не можна робити в Успінський піст

Окрім уже згаданих обмежень у їжі, під час Успінського посту не слід палити та вживати алколь.

Також треба утриматися від забав із піснями та танцями, відмовитися від веселих розваг, обмежити перегляд телевізора і час перебування у соцмережах.

Не можна сваритися, пліткувати, лихословити.

Під час Успінського посту не варто вирушати у подорожі, якщо вони не є паломницькими.

Які молитви потрібно читати на Успінський піст

Під час посту щодня бажано читати молитву до Пресвятої Богородиці (будь-яку, їх дуже багато). Якомога частіше заходити до храму, хоча б на 5 хвилин, і відвідувати недільні богослужіння.